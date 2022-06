Pedro Rivera fue declarado inocente de acoso sexual, pero podría tener que pagar medio millón de dólares a Fabiola Ávalos, la ex empleada de Cintas Acuario Music, quien lo demandó por acoso sexual y otros 10 cargos relacionados con su comportamiento durante los 19 años que la mujer trabajó en la empresa, propiedad del papá de Jenni Rivera y Lupillo Rivera.

El caso llegó a los tribunales la segunda semana de junio de este 2022 y el 18 de junio salió el veredicto de inocente en 10 de los cargos, pero en uno de ellos, el empresario musical y patriarca de la Familia Rivera fue encontrado culpable: Falla de comprobante de pago de salarios.

Según Ávalos, Pedro Rivera le debe dinero, pues no le pagó el sueldo que le correspondía por las últimas semanas que trabajó en Cintas Acuario Music. Como los abogados del empresario no pudieron demostrar que sí había cumplido con sus obligaciones salariales, la corte dictaminó que era culpable de no proporcionar las pruebas de su buen manejo de nómina.

Según las leyes californianas, el mal manejo administrativo del pago de nómina en Cintas Acuario Music ha dejado la puerta abierta para que Fabiola Ávalos vuelva a pedir una indemnización por la deuda salarial por un máximo de medio millón de dólares. El precedente del caso anterior podría complicar la situación de Pedro Rivera si la mujer decide exigirle dinero, aunque lo más posible es que no lo dejaría en la calle.

Según el website MegaStarBio, que calcula las finanzas de los famosos, Pedro Rivera habría acumulado una fortuna de 120 millones de dólares gracias a las regalías de las primeras grabaciones de artistas como Chalino Sánchez, Los Razors, Graciela Beltrán,

El Chapo de Sinaloa, Voces del Rancho, Los Canelos de Durango, Rogelio Martínez, Paraíso Tropical de Durango, Lobito de Sinaloa, Valentín Elizalde y Rebelión Norteña, entre otros de los artistas que fueron lanzados en Cintas Acuario.

Además, están los negocios que ha hecho fuera de la industria musical, en los sectores de la construcción y los bienes raíces.

Claro, lo más probable es que la mayor parte de sus ingresos provengan de los trabajos iniciales de sus hijos Jenni Rivera y Lupillo Rivera, quienes son adorados por los fans de la música regional mexicana. De hecho, la Diva de la Banda tiene el récord como la artista latina que más dinero ha generado después de morir. La artista falleció en un accidente aéreo en diciembre de 2012, cuando la avioneta que la llevaba desde la ciudad de Monterrey a la Ciudad de México se estrelló en una cadena de montañas.

A pesar de la amenaza de que tenga que pagarle dinero a Fabiola Ávalos, Pedro Rivera se consideró el gran ganador del juicio en su contra, pues salió ileso de las acusaciones de acoso sexual y reafirmó su relación con sus hijos, en especial con los menores Lupillo, Rosie y Juan Rivera, quienes le apoyaron públicamente en todo momento.