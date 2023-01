Juan Rivera hace gran confesión sobre Jenni Rivera

Juan Rivera hizo una gran confesión sobre cómo se siente sobre su hermana Jenni Rivera, a 10 años de su muerte, y sus fallidos planes de homenajearla en diciembre pasado. El hermano menor de La Diva de la Banda dio sus declaraciones durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, en la que estuvo acompañado de su esposa Brenda, con quien pronto cumplirá 30 años de relación.

El artista y productor se veía triste y hasta más de una lágrima pareció asomarse a sus ojos cuando tocó el tema de su hermana y sobrinos, hasta llegar a relacionarlos con el peor día que vivió en 2022 y uno de los que le traen peores recuerdos en su vida.

El legado de Jenni Rivera

Durante la transmisión, Juan Rivera anunció a sus fans en Instagram que se tomará “un gran tiempo” antes de volverse a involucrar con alguna cosa que tenga que ver con su hermana. “Honestamente ya no tengo el impulso, ya no está”, dijo con la mirada triste y brillante. Incluso llegó a dudar que vuelva a tener ganas de involucrarse con los asuntos que dejó Jenni Rivera, aunque su esposa expresó que está “segura de que sí” y le aseguró que solo está sintiendo eso “por ahora”.

En el mismo tono de tristeza, Juan Rivera contó que cuando él y su hermana Rosie estaban a cargo de Jenni Rivera Enterprises, las empresas de La Diva de la Banda, tenían planes de hacer un gran evento en cinco ciudades para homenajearla en el décimo aniversario de su fallecimiento. “Iba a ser algo grandioso”, manifestó. En contraste, los hijos de la artista decidieron recordarla en privado y en silencio.

El menor de los varones de la dinastía Rivera lamentó el no estar conectado más con todo lo que tiene que ver con el legado de Jenni Rivera y consideró que “eso le va a hacer mal al legado de mi hermana”.

La situación tiene que ver con lo que el artista dijo que era el peor día del año pasado, pues fue en enero cuando los hijos de Jenni, Jacqie y Johnny tomaron el control de los negocios que dejó su madre. También en esa época estaba la relación entre ellos pasando por un momento terrible, pues los chicos, incluyendo a Chiquis, dijeron que había malversación de fondos en las empresas, que hasta entonces habían estado en manos de Juan Rivera y su hermana Rosie.

Juan Rivera en La Casa de Los Famosos

El artista contó que se está preparando para su ingreso a La Casa de Los Famosos. “Ya empaqué los calzones”, indicó y pronosticó que la experiencia “será algo muy interesante”, aunque no tocó más el tema durante la transmisión.

Antes, Juan Rivera había comparado los siete meses que pasó en la cárcel durante su adolescencia con lo que será estar en el reality de la cadena Telemundo: encerrado con desconocidos y aislado del mundo. Por eso dijo, que pondrá en práctica lo que aprendió allí para que no lo mataran, para sobrevivir en La Casa, aunque durante la transmisión también confesó que tiene mal carácter y que es fácil para él perder los estribos. Eso promete chispas.

Las declaraciones de Juan Rivera sobre su hermana Jenni Rivera, sus sobrinos y LCDLF3 fueron interesantes, pero no llegaron al nivel de lo que el artista dejó ver sobre su relación con su esposa. Se notaron compenetrados y conectados a lo máximo. Aunque él no lo ha dicho, lo más difícil que afrontará en el reality probablemente sea la separación de Brenda y los cuatro hijos que tienen juntos.