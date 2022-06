Lupillo Rivera rompe el silencio sobre sus hermanos Juan y Rosie

Lupillo Rivera ha roto el silencio sobre sus hermanos Juan y Rosie y el gran desencuentro entre ellos, a pesar de la conexión que los une, por ser los tres menores de los seis hijos que tuvieron Don Pedro y Doña Rosa Rivera. El artista contó en una entrevista el motivo de la más reciente desavenencia entre ellos, que los tiene nuevamente sin dirigirse la palabra.

Los hermanos Rivera son seis. El mayor es Pedro Jr, luego vinieron Gustavo y Jenni Rivera. Siguieron Lupillo, Rosie y Juan. Como suele suceder, los tres chiquitos estuvieron muy unidos por años haciendo travesuras y defendiéndose de los más grandes. “Los amo mucho”, afirmó el cantautor de música regional mexicana.

Aunque las peleas entre la familia Rivera no son algo nuevo, ni siquiera algo esporádico, el más reciente pleito involucra a los tres pequeños, que por lo general han sido los más rápidos en perdonar y olvidar las diferencias entre ellos.

“Yo siempre he apoyado a mis carnales y siempre lo voy a hacer. Siempre que pueda los voy a ayudar”, afirmó Lupillo Rivera en una entrevista. “Ellos mismos lo pueden decir”. Por esa costumbre de querer darles una mano fue que comenzó el enfrentamiento que los tenía sin hablar para este junio de 2022.

Según lo que contó el artista, todo comenzó cuando Rosie y Juan Rivera decidieron crear su propia disquera. Para ayudarles a arrancar, Lupillo le ofreció a su hermana un gran regalo: 11 de sus canciones inéditas ya grabadas. “Le dije que le daría el master”, recordó al hablar de la grabación principal. Ella se lo contó a su hermano y socio, pero este asumió que había sido una oferta vacía, sin propósito de cumplirla, porque “seguramente la había hecho borracho”.

Lupillo luego se encontró con Juan en una reunión social y le preguntó porqué no había ido a buscar las canciones, sorprendido su hermano admitió que pensaba que no había sido “en serio”, pero eventualmente fue a recogerlas y las sacó en su disquera “Línea”, una empresa de entretenimiento latino que incluso se asoció con Sony Music para desarrollar talento dentro del género de música regional mexicana.

Sin embargo, para el momento en el que los temas salieron al mercado, el público estaba más interesado en la vida amorosa de Lupillo Rivera que en su música, saliera por donde saliera.

“Yo estaba divorciado y quería disfrutar de las mujeres”, admitió el artista, quien tuvo varios amores entre su segunda ex esposa Mayeli Alonso y la actual Giselle Soto. Uno de ellos fue su muy comentado romance con la cantante y actriz mexicana Belinda. “Yo les dije que se tenían encargar ellos de promover la música”, recordó Lupillo.

No se sabe la forma en la que expresó estas palabras, pero no sería muy descabellado pensar que fue en la forma que los Rivera suelen actuar: de frente y con poco tacto. Como consecuencia, los hermanos no se hablan desde entonces y ninguna de las partes pareció interesada en cambiar las cosas. “A veces con a familia hay que dejar las cosas pasar”, afirmó Lupillo Rivera, quien aseguró que “no hay que hablar todos los días para sentir amor por los hermanos”.