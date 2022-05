Lupillo Rivera explota al hablar de la mamá de Belinda

Lupillo Rivera sorprendió a la prensa y a los fans con su reacción cuando le preguntaron sobre el enfrentamiento en las redes sobre la mamá de Belinda. El artista parecía no tener el menor problema a la hora de hablar sobre su ex y dar datos sobre cómo fue su romance y su opinión sobre ella.

Lupillo también había sido generoso a la hora de comentar la relación de Belinda con Christian Nodal, siguiente novio después de que la artista rompió con él. Como era de esperarse, el cantante mantuvo esa actitud hasta cuando la pareja terminó su romance y compromiso de una forma muy escandalosa. Tampoco ha sido discreto sobre el tatuaje que se hizo de Belinda o cómo y porqué se lo quitó.

Sin embargo, ese Lupillo Rivera que entendía la curiosidad de la gente sobre Belinda y todo lo que la rodea pareció perder la paciencia ante la más reciente polémica en torno a su ex.

“No me gusta hablar de eso. Ya pasó lo de Belinda. Ya superen esa situación, sigan adelante”, respondió el artista cuando le preguntaron sobre los pleitos en las redes entre Nodal y la madre de Belinda. Lupillo también pareció aprovechar el momento para recomendarle a Christian Nodal que ponga punto final a la situación. “Un hombre de verdad no habla de una ex novia”, afirmó.

Aunque parece estar felizmente casado, las declaraciones de Lupillo sobre su ex siempre tienen un dejo de nostalgia y protección. En su momento, el artista le compuso más de una canción a Belinda y siempre la ha dejado como una reina, incluso llegó a afirmar que nunca le pidió dinero o regalos caros y muchísimo menos una casa, como se había afirmado.

Pero además, Lupillo Rivera aprovechó para mandarle un gran regaño a algunos de los periodistas de farándula, a los que acusó de trabajar “para dañar la carrera de los artistas” y admitió que en las últimas semanas había evitado reunirse con los medios por esa razón. Lamentablemente, lleva algo de razón, pero la actitud no es solo de la prensa, sino del público que consume ese tipo de publicaciones.

La intención no suele ser destruir sino buscar lectores, lograr que la gente haga clic en las publicaciones. Lamentablemente, los titulares negativos y las preguntas afiladas suelen llamar más la atención que las buenas noticias. Eso, no solo en temas de farándula o, específicamente sobre la familia Rivera. Es una realidad en todo tipo de información.

Lupillo Rivera también declinó comentar sobre las declaraciones de su ex Mayeli Alonso mientras estuvo en “La casa de los famosos 2”, que incluyeron recuerdos y opiniones sobre su hermana Jenni Rivera, Chiquis y el resto de la familia.

Para cerrar la charla con la prensa, el artista reiteró que tanto a Belinda, Mayeli y el resto de sus ex solo tiene los “mejores deseos” y a todas les manda bendiciones. Es una actitud sana y generosa que merece aplausos. ¡Bravo Lupe!