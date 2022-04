Lupillo Rivera reveló el secreto mejor guardado sobre su tatuaje de Belinda

Por alguna razón, Lupillo Rivera y Belinda decidieron cuando empezaron a salir que su romance sería privado. Sin embargo, el tiempo no solo lo cura todo, sino que hasta afloja las lenguas y el Toro del Corrido ha ido soltando todo poquito a poquito. El secreto mejor guardado y más jugoso fue el que reveló en una entrevista en México. Se trata de porqué se hizo un tatuaje de la artista.

La relación entre el tío de Chiquis y la ex de Nodal se produjo en 2019, cuando ambos eran coaches en el programa de concurso de canto “La Voz”, en la edición mexicana. En esa época los otros coaches fueron Ricardo Montaner y Yahir. De hecho, Lupillo contó que fue el cantautor argentino-venezolano quien le dio tips sobre cómo evitar que la prensa los descubriera. “Le estoy muy agradecido por los consejos”, indicó el artista.

A pesar de los esfuerzos, pronto comenzaron los rumores de que entre ellos había una relación y estos se convirtieron en certeza cuando paparazzi los fotografiaron en el aeropuerto de Los Ángeles, donde estaban juntos esperando su equipaje en un carrusel de maletas. Luego, algunos de los Rivera contaron que habían visto a Belinda con Lupillo en una reunión familiar. En pocas palabras, lo que empezó furtivamente se convirtió en un secreto a voces.

En septiembre de ese año, Lupillo enseñó en las redes su brazo en el que estaba tatuada la cara de Belinda. Los fans se sorprendieron con su decisión de mostrar la imagen, considerando que los dos lo negaban públicamente. El antiguo novio de la artista, el mago estadounidense Chriss Angel se había tatuado el nombre de la estrella en el pecho, pero ninguna de las ex parejas se habían marcado con su cara.

Lupillo explicó los detalles hasta ahora desconocidos. “Que quede bien claro”, dijo Rivera. “Ella y yo estábamos platicando. Ella me enseñó unas fotos de sus fans –con tatuajes- había un vato que tenía un tatuaje de la cara de ella. Y yo dije ‘yo me pongo un tatuaje’ y ella me dijo ‘no te lo pones, si ni te gusta mi música’”. Luego pasó a confesar que cuando comenzó a salir con Belinda “sólo había escuchado tres canciones suyas, la verdad”.

A los pocos días de esa charla, Lupillo viajó a Las Vegas por trabajo y cuando regresó a las grabaciones de La Voz a la Ciudad de México ya se había hecho el trabajo. Hoy en día, cuando ya está casado nuevamente y parece muy feliz, el artista afirmó que no se arrepiente de haberlo hecho pues “es parte de mi vida”.

Está afirmación recordó declaraciones como esta que hizo a People en Español, en 2020: “Es, fue la mujer que más he amado en la vida hasta este punto. Es una mujer bellísima, Belinda es una mujer completa, es una mujer completa que admiro y la voy a admirar toda la vida porque lo que ella y yo vivimos solo lo ella y yo lo sabemos”.

El Toro del Corrido también contó por qué decidió taparse la imagen de la cantante. “El tatuador hizo lo que el cliente dijo. Todo comenzó debido a que mi hijo, miró cuando pasó todo y después me dijo ‘¿Cómo te vas a quitar la cara?’ y yo le contesté ‘¿Tú cómo te la quitarías?’ y él contestó con un Sharpie y comenzó a pintarla, la neta le tomé una foto y se le llevé al tatuador y le dije ‘Compa así quiero que lo haga´le dije”, detalló.

¿La razón? Pues la obvia, por “respeto” a su esposa.