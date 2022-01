¿Por qué Lupillo Rivera regañó a Chiquis?

Lupillo Rivera ha sido uno de los pocos tíos que ha mantenido una buena relación con los hijos de su hermana Jenni Rivera, después de que la artista falleciera. Sin embargo, en una reciente publicación que hizo su sobrina en su cuenta de Instagram, el intérprete de “No llega el olvido”, le llamó la atención.

La publicación de Chiquis que provocó tal reacción en Lupillo Rivera fue una foto que subió anunciando el estreno de su nuevo sencillo “Quiero amanecer con alguien”. En la foto se ve a la artista, de 36 años, en un provocativo baby doll acostada en su cama.

La foto tuvo una inmediata reacción entre los seguidores de la cantante, quienes halagaron su belleza y sensualidad. Pero, al parecer, a su tío no le causó gracia que su sobrina apareciera tan ligera de ropa.

“CHIKIS…what are you doing!!!!….Ponte ropa”, le escribió solo minutos después de que la cantante subiera la foto. El comentario de Lupillo Rivera no pasó desapercibido y rápidamente algunos usuarios opinaron. “El tío celoso”, “Le gusta andar bichi a la niña, muy hermosa”, “¡Tan bello! como te preocupas por @chiquis, pero ella se ve súper hermosa y sí trae ropa”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron a Rivera.

No es la primera vez que Lupillo Rivera le manda mensajes públicos a Chiquis. Luego del quiebre de Chiquis y sus cuatro hermanos con sus tíos Rosie y Juan, por temas relacionados con la herencia que dejó su madre, Lupillo Rivera fue el único de los Rivera que apoyó a sus sobrinos.

“Uds no están haciendo nada mal…y SÍ, EL LEGADO DE TU MAMÁ SI ES DE UDS….de uds nada más, porque ella trabajó para uds nada más, uds tienen todo el derecho de vivir del Nombre JENNI RIVERA para siempre!!!”, escribió el cantante, de 49 años, como respuesta al video que subió Chiquis a su cuenta de Instagram, explicando en detalle la difícil situación que enfrentaron con sus tíos Rosie y Juan.

El comentario de apoyo hacia sus sobrinos realizado por Lupillo Rivera fue muy valorado por los más de 5 millones de seguidores de Chiquis, generando más de 1,900 comentarios a su favor. “Bien dicho, así habla un tío”, “Me encanta que seas el tío protector. Tu hermana estaría muy agradecida y orgullosa de ti”, y “Te amo Lupillo Rivera, bien dicho”, fueron algunas de las respuestas de los cibernautas.

Haber apoyado a sus sobrinos también le trajo comentarios negativos, pero no del público, sino de su hermano Juan, quien lo acusó de haber sido un mal padre. Ambos hermanos revivieron sus rencillas con una serie de dimes y diretes. Incluso Lupillo Rivera acusó a su hermano de haberle pagado a sus amantes para que se practicaran abortos. Finalmente fue Juan Rivera puso un alto al fuego.