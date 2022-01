Lupillo Rivera estrena canción supuestamente inspirada en Belinda

Lupillo Rivera por fin estrenará la canción que desde agosto de 2020 venía anunciando sobre las mujeres tóxicas. Cuando la cantante Belinda, ex pareja del artista, llevaba un mes de relación con el cantante Christian Nodal, Rivera subió desde el estudio de grabación un video donde pone algunas partes de la nueva canción inspirada en “una mujer tóxica”.

“Como que estaba viendo un video ahí que postearon mío sobre cómo conseguir una tóxica o cómo reconocer a una tóxica pues se me ocurrió componerle una canción a las tóxicas. ¿A ver qué les parece?”, dijo en el video que subió en agosto de 2020, mientras le subía el volumen a la canción.

“Las mujeres nuestras vidas quieren controlar… para dónde vas, a dónde vienes… si las tratas bien o las tratas mal… si les das todo lo quieren para que no se quejen al final da igual”, es parte de la letra de la canción que estará disponible en todas las plataformas a partir de este 28 de enero.

Esta semana el artista subió a su Instagram información indicando que la canción pronto estará disponible. “ENERO 28 @lupilloriveraofficial llega con la rolita de #latoxica para la serenata este 14 de febrero. Estará disponible en cualquier plataforma”, escribió el hermano de Jenni Rivera.

Lupillo Rivera y la cantante española Belinda mantuvieron un romance de cinco meses, entre marzo y agosto de 2019. El artista estaba tan entusiasmado con Belinda que hasta se tatuó su rostro en el brazo y prometió nunca quitárselo.

“Es, fue la mujer que más he amado en la vida hasta este punto. Es una mujer bellísima, Belinda es una mujer completa, es una mujer completa que admiro y la voy a admirar toda la vida porque lo que ella y yo vivimos solo lo ella y yo lo sabemos”, señaló Lupillo en declaraciones recogidas por People en Español, en 2020.

Más tarde Rivera tendría un público desencuentro con Nodal por el famoso tatuaje. Cuando los reporteros le preguntaron a Nodal qué pensaba sobre la decisión de Rivera de poner una mancha sobre el tatuaje que tenía en el brazo con el rostro de Belinda, él respondió. “Pues cada quien hace lo que quiera con su ‘puerco’, o con su cuerpo, y pues a mí me hacen muy feliz los tatuajes, yo siempre me tatúo cosas que me hacen feliz, y espero que el señor esté feliz”, declaró en citas recogidas por El Heraldo.

Rivera interpretó la respuesta de Nodal como un insulto por llamarlo “Puerco”, y respondió con algo que más tarde se arrepentiría y terminaría pidiendo disculpas públicas.

“No hay pedo, este vato y yo sabemos que yo comí primero de la mesa”, respondió a través de un video subido a su cuenta de Instagram, desatando las críticas por haberse referido de esa forma a una mujer.

Hoy Lupillo Rivera parece haber dejado totalmente en el pasado el tema de Belinda. Se ha mostrado públicamente feliz con su actual pareja, la cosmetóloga Giselle Soto, a quien llama su esposa. ¿Habrá sido realmente la canción basada en Belinda?