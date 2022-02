¡Es oficial! Belinda y Christian Nodal ponen fin al romance y compromiso

El mundo del entretenimiento en español amaneció sacudido por la ruptura de una de las parejas más mediáticas de los últimos tiempos, la formada por los cantantes Belinda y Christian Nodal. Ambos consentidos de la prensa del corazón desde el inicio de su relación a finales del año 2020, que rápidamente se convirtió en un compromiso y acaparó titulares del mundo entero batallando incesantes rumores desde sus comienzos.

Crisis anunciada

El pasado 10 de febrero habría explotado la bomba. Belinda y Nodal se dejaron de seguir en redes sociales y los fans de la pareja, a quien apodaban cariñosamente “Nodeli”, entraron en crisis ante un rompimiento no anunciado, mientras otros aseguraban que esto podría ser alguna estrategia publicitaria, e incluso algunos vaticinaban que ya la esperada boda entre ambos habría ocurrido, y por supuesto, el silencio de los equipos de ambos interpretes e inclusive de ellos mismos en redes, alimentaban las especulaciones.

Pero no es la primera vez que esto sucede en la, por ahora, fallida historia de amor de “Beli” y Nodal. En agosto del 2021, ambos también se dejaron de seguir en redes, e incluso el cantautor mexicano habría borrado todo rastro de la bella intérprete, pero tan sólo días después, el dúo reapareció en la alfombra roja de una ceremonia de premios más enamorados que nunca, e incluso cuando el cantante de “De Los Besos Que Te Dí” venció en la categoría “Artista Regional Mexicano del Año Solista” dedicó unas palabras a su entonces novia, llamándola “amor de mi vida”.

Las especulaciones y el silencio… quedaron atrás

Pero ya no es un comentario de la prensa rosa. Los propios artistas habrían dado un paso al frente y puesto un definitivo fin a los rumores con pronunciamientos que aseguran lo que se suponía. La relación habría llegado a su fin. “A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo”. Aseguró Nodal en un comunicado compartido a través de sus historias de Instagram. “Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también”, puntualizó el cantante.

A la prensa le llamó la atención que Christian Nodal habría publicado una versión del comunicado que eventualmente editó para agregarle la siguiente frase: “Todo lo que se especula es falso”. Aquí pueden ver la versión final:

¿El dinero fue el causante de los problemas en el paraíso?

Pero ahora el programa de farándula “Chisme No Like”, conducido por el periodista argentino Javier Ceriani, estaría asegurando que lo que habría causado la pelea que llevó al rompimiento de la relación entre Belinda y Christian Nodal fue el dinero. De acuerdo a Ceriani, Belinda le habría pedido prestado a Christian Nodal la cantidad de 4 millones de dólares para así saldar una supuesta deuda con el fisco mexicano y evitar problemas legales.

El problema surgió presuntamente cuando el equipo de Christian habría indagado que dicha deuda de la cantante en efecto si existe, pero es sólo por 500,000.00 dólares, y esto desencadenó otras investigaciones que aparentemente la involucrarían en otros movimientos del dinero del cantautor.

No se pierdan el video con más información aquí. Estamos seguros que este será un fin de semana de San Valentín nada agradable para esta ex pareja: