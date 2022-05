Lupillo Rivera prepara sorpresa para dar dinero a los hijos de Jenni Rivera

Lupillo Rivera reveló que prepara una sorpresa para darle dinero a los hijos de su hermana Jenni Rivera, los cinco sobrinos que le dejó La Diva de la Banda. El artista, quien durante muchos años estuvo alejado de Chiquis, Jacqie, Mickey, Jenicka y Johnny, ha hecho un esfuerzo en los últimos tiempos por apoyarlos.

El gran cambio de Lupillo con sus sobrinos comenzó a notarse después de que los jóvenes pidieron una auditoría a las finanzas de las empresas Jenni Rivera y de la fundación que dejó la artista tras su muerte en diciembre de 2022. La reacción de Rosie Rivera, la albacea y hermana menor de la artista, fue mostrarse indignada y alejarse totalmente de los chicos. De hecho, llegó a decir que el quiebre familiar lo provocó el diablo. Lo mismo hizo Juan Rivera, quien también tenía funciones en los negocios de la artista.

Poco después se supo que había dinero mal usado, pero los chicos decidieron dejarlo hasta ahí y ahora Jacqie y Johnny son los encargados de manejar todos los negocios que Jenni Rivera les dejó a sus hijos, con excepción de Chiquis, que fue excluida de la herencia.

Quizá aprovechando el vacío que dejaron sus hermanos, con quienes no se lleva demasiado bien, Lupillo Rivera se ha acercado a los hijos de Jenni, ha apoyado a Chiquis en su carrera musical y hasta han compartido más de un festival y concierto.

Además, se encontró muy amenamente con otros de los hijos de Jenni Rivera. Lupillo por fin está haciendo las cosas bien en lo que se refiere a los chicos, que están sin adultos mayores en sus vidas y solo se tienen unos a otros para apoyarse.

Aunque no lo ha dicho con todas las palabras, Lupillo Rivera ha dado a entender que esta ausencia fue producto de los pleitos en la familia. Poco después de la muerte de la artista, protagonizó una terrible pelea con su hermano Gustavo, quien llegó hasta a darle batazos al auto del artista, mientras que Mayeli Alonso, su aun esposa, y sus hijos menores estaban dentro.

Aunque Lupillo ha declinado hablar sobre el tema, Gustavo y Juan Rivera afirmaron que la causa de los desencuentros fraternales es la insistencia de su hermano de “hacer dinero de la muerte de Jenni”.

Para este 2 de julio, la fecha del cumpleaños de Jenni Rivera, Lupillo ha revelado que tiene una canción sorpresa en honor a su hermana. El artista le ha cantado varias veces a Jenni, comenzando con su emotiva interpretación de “Yo te extrañaré”, durante el funeral.

LUPILLO RIVERA canta a su hermana Jenni en emotivo Funeral 12/19/2012 Lupillo Rivera canta a Jenni. 12/19/2012 (Telemundo Usa)HD Video(Video Completo) Voz de Jenni Rivera.(Cuando muere una dama) Gibson Amphitheatre . NO COPYRIGHT INFRINGEMENT INTENDED ALL RIGHTS GO TO THEIR RIGHTFUL OWNER I DO NOT OWN ANY TYPE OF MUSIC IN THIS VIDEO. Lupillo Rivera, el hermano de La diva de la banda se emocionó al… 2012-12-19T23:26:52Z

El artista también contó que todo lo que gane con el tema se lo entregará a los hijos de Jenni. Es un acto generoso, aunque no pareciera que lo necesiten. Todos los hermanos de Chiquis están organizados en su vida, con excepción del menor. A sus 21 años, Johnny aun no ha despegado personal o profesionalmente.

En algún momento, Johnny dijo que quería lanzarse como cantante, siguiendo el ejemplo de su madre y de su hermana. Lanzó una canción con el nombre artístico de El Cinco, pero ahí quedaron las cosas.