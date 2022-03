Foto: Lupillo Rivera comparte su dicha familiar ¿Qué lo tiene tan feliz?

A Lupillo Rivera nadie le borra la sonrisa de oreja a oreja. El cantante, de 50 años, ha manifestado en diversas ocasiones que se siente pleno y feliz con el nuevo hogar que formó junto a la cosmetóloga Giselle Soto, con quien mantiene una relación desde 2020.

Aunque la pareja comparte la vivienda del cantante en Los Ángeles hace tiempo, hasta ahora solo habían publicado románticas fotos de ambos. Esto, hasta el pasado fin de semana, en que ambos compartieron en sus respectivas redes sociales el grato momento que disfrutaron junto a Rey, el hijo de Lupillo Rivera, quien es fruto de su matrimonio con su ex Mayeli Alonso.

“Los domingos son para estar en familia. Nomás falta la @rubypoooh #mylittlefamily #springtraining #LADodgers #calienteAf #wheresmychelada”, escribieron ambos en sus cuentas de Instagram, junto a la foto donde se les ve compartiendo a los tres en un partido de los Dodgers.

La pareja hizo notar la ausencia de una importante integrante del núcleo familiar: su perrita Ruby. “No más falta la @rubypoooh”, escribieron sobre su consentida mascota, a la que han incluido en más de alguna publicación de su hogareña vida.

“Cuando hay tranquilidad, amor y paz en tu vida tu sonrisa lo demuestra…. AMORE gracias por otro año mas conmigo, TE AMO!!! @gorgizz” escribió el Rey del Corrido en una publicación anterior donde aparece junto a la empresaria, y a su adorada mascota.

Lupillo Rivera no solo ha dedicado emotivas apalabras a su joven esposa, de quien se ha declarado totalmente enamorado, también ha rendido tributo público a su hijo de 13 años, a quien afirma considera su mejor amigo.

“Mi FIEL compañero….LREY Rivera…es mi sombra el ca!:@….casualidad que se parece a mi otro mejor amigo…MI PADRE @pedroriveramusic #lupillorivera”, escribió hace un tiempo junto a un video recopilatorio de su hijo, con quien comparte su afición al equipo profesional de beísbol estadounidense los Dodgers.

Lupillo Rivera tiene en total seis hijos, producto de sus relaciones anteriores. Con su primera esposa María Gorola tuvo tres hijas: Ayana Rivera, Abigail Rivera, Angélica Rivera y Areana Rivera. Luego, durante su matrimonio de 13 años con Mayeli Alonso, nacieron, Lupita, de 15 años, y su único varón Rey, de 13 años.

Aunque desde su unión con Giselle Soto el artista no ha publicado fotos en familia con su hija Lupita, está claro que ambos mantienen una hermosa relación padre hija. Así lo demostró la menor, quien para el pasado cumpleaños número 50 de su padre le dedicó hermosas palabras de agradecimiento.

“Mi apa, te deseo un feliz cumpleaños. Siempre te he admirado. Nunca seré capaz de agradecerte suficiente por todo lo que has hecho por mi. Por el sacrificio que has hecho y por tu amor. Eres el mejor en todo sentido. Te quiero mucho y deseo que se cumplan todos tus deseos”, escribió Lupita Rivera junto a una foto que subió a su Instagram donde aparece junto al famoso cantante y su hermano menor cuando eran pequeños.