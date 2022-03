Mayeli Alonso revela que perdió a bebé de Lupillo Rivera tras fuerte golpiza

La ex esposa de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, realizó una impactante confesión. De acuerdo a las palabras de la empresaria mexicana, durante su matrimonio de 13 años con Lupillo Rivera perdió un embarazo debido a que fue víctima de violencia.

“En un tiempo de mi vida estuve embarazada y perdí a mi bebé porque me golpearon, alguien me golpeó y perdí a un bebé (…) He pasado cosas bien cabronas”, confesó Alonso durante un live que realizó con sus seguidores por redes sociales.





Luego, como invitada al programa La Mesa Caliente (Telemundo) ahondó más en el lamentable acontecimiento que afirma la marcó mucho.

“Yo viví una experiencia y sí me dio un poquito de sentimiento, estaba platicando con mis seguidoras. No fue de una ex pareja la pérdida, o sea, sí estaba embarazada de Lupillo en ese tiempo…Tuve un enfrentamiento con alguien, con una persona cercana a él, y sí, perdí a mi bebé. De hecho, ese hubiera sido mi segundo hijo (…) Tenía 8 semanas de embarazo”, explicó tras detallar que la responsable es una mujer que tiene que ver con la familia de Lupillo Rivera. “No quiero decir el nombre, pero es una mujer, es allegada a ellos”, afirmó.

Tan cercana era a los Rivera la mujer que la atacó y le provocó la pérdida de su hijo, que ella nunca pudo denunciarla.

“Viví años sin poder superarlo”, recalcó al tiempo que explicaba que hasta ahora solo había hablado de este tema con sus seres más cercanos. “Fue algo muy, muy fuerte. Solo lo había hablado con mi familia”, señaló.

De inmediato entre las conductoras del programa surgió la duda si se trataría de Karina Rivera, prima de Lupillo, con quien Alonso tuvo una riña pública, donde ambas se golpearon, a tal punto que Karina Rivera se jactaba de haberle quebrado la nariz a la ex esposa de Lupillo. “No, no fue en esa pelea con su prima. Esa pelea fue cuando falleció Jenni, como al año. Esto fue un poquito antes”, explicó.

Mayeli Alonso y Lupillo Rivera se divorciaron en 2019. Fruto de su matrimonio nacieron dos hijos: Lupita y Rey. La pareja tuvo un polémico divorcio, puesto que Rivera señaló en la corte que el motivo del divorcio se debía a infidelidad de parte de Alonso. Ante esto, Mayeli Alonso además de negar la acusación, sostuvo que Lupillo le había sido infiel en varias ocasiones.

Actualmente, Lupillo Rivera, de 50 años, disfruta de una feliz relación con la cosmetóloga Giselle Soto, de 27 años, de quien se manifiesta totalmente enamorado.