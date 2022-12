Chiquis escribe desgarradora carta a Jenni Rivera a 10 años de su muerte

Chiquis le escribió una desgarradora carta a su madre Jenni Rivera, al cumplirse el décimo aniversario de su muerte. La Diva de la Banda falleció el 9 de diciembre de 2012 en un accidente aéreo en México.

Su hija, entonces una joven sin mucha dirección, es hoy la exitosa artista y empresaria Chiquis, pero en un día tan duro vuelve a ser aquella joven que no llegó despedirse de su madre, quien llevaba meses rechazando a su hija, tras haberla acusado de haber tenido un romance con el que era entonces su esposo.

Los hijos de Jenni Rivera la lloran

Chiquis es la mayor de los cinco hijos que tuvo La Diva de la Banda. Le siguen Jacqie, Mikey, Jenicka y Johnny. Los dos menores tenían apenas 11 y 15 años cuando murió Jenni y aunque su tía Rosie tenía la custodia legal sobre ellos, fue su hermana la que los siguió cuidando, como lo hacía durante los múltiples viajes de la artista.

Hoy en día, Jacqie y Johnny están encargados de todos los negocios que dejó su madre, Mikey es un exitoso artista urbano, que hace murales espectaculares, y Jenicka es modelo de tallas grandes, con una reciente colaboración con la marcha Shein.

Los hijos de Jenni Rivera la lloran, pero también celebran la forma en que en esta década se han unido y han florecido apoyándose entre ellos, pero además sintiendo la protección de su madre.

Un día duro para Los Rivera

Aun así, los días del aniversario luctuoso de Jenni Rivera siguen siendo duros. Los 10 años que han pasado se evaporan y el dolor de los primeros días renace con la misma fuerza. Es algo por lo que pasan todos los que han perdido a un ser muy querido.

La carta de Chiquis es una clara expresión de ello y afortunadamente, tiene personas que la aman y fans que la apoyan constantemente, que la arropan. Aun así, el dolor logra hasta traspasar la pantalla.

La carta de Chiquis a su mamá

3650 días sin ti. ¿¡Cómo!? ¿¡Cuándo!? ¿Por qué? …. No puedo dormir. No me entra en la cabeza cómo hemos llegado hasta aquí… pero doy gracias a Dios por vernos salir adelante. Es la 1:41am PST… y hace 10 años hoy, a esta hora exacta tú estabas volando, y yo estaba en Las Vegas extrañándote. Te senti… y nunca olvidare el dolor que mi corazon sintio esa noche. Es similar a lo que siento ahora. Tontamente, pensé que hoy sería un poco más fácil, porque ya han pasado 10 años, pero de alguna manera pesa más. Sólo saber que he vivido 10 años enteros sin ti, duele. Te extraño como loca… y parece que eso nunca cambiará. Necesito a mi mamá. Necesito tu guía. Tus abrazos. Tu ayuda. Dios, por favor, sigue dándonos a mis hermanos y a mí la fuerza para atravesar esta vida. Mamá, no importa cuántos años pasen ni lo que ocurra, PROMETO seguir protegiendo, guiando y manteniendo unidos a mis hermanos. Sé lo importante que era eso para ti… y sé que es la mejor manera que tengo de honrar tu memoria, y tu legado. Hoy te celebro… tu graduación a una vida mejor, la mujer que fuiste, eres y sigues siendo para este mundo. Qué honor ser tu primogénita. Gracias. Vuela alto… Vuela libre… Vuela mi Paloma Blanca. 🕊 Te amo, por siempre. #VivaLaDiva

Jenni Rivera vive

A los 10 años de su muerte, La Diva de la Banda sigue más viva que nunca en sus hijos, en el amor de sus fans y en su nueva música. Es impresionante el gran trabajo que han hecho los chicos con el álbum de canciones inéditas de Jenni Rivera que ha salido este 2022.

Aquí están los videos de algunos de estos temas para celebrarla.