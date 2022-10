Todo sobre “Misión Cumplida”, la nueva canción de Jenni Rivera- ESCÚCHALA

La nueva canción de Jenni Rivera “Misión Cumplida” saldrá al mercado el 2 de noviembre, pero durante la Semana de la Música Latina de la organización Billboard, sus hijos Chiquis, Jacqie, Mikey, Jenicka y Johnny la presentaron a una audiencia de menos de 100 personas de la industria del entretenimiento y AhoraMismo.com tuvo la oportunidad de traértela.

Escuchar la voz de La Diva de la Banda en un tema nuevo fue emocionante, emotivo e inesperado. No hay duda de que es la voz de Jenni Rivera y sus hijos contaron cómo fue que nunca se había sabido sobre esta canción y qué significa para ellos.

La historia de “Misión Cumplida”, la nueva canción de Jenni Rivera

Johnny López, el hijo menor de Jenni Rivera, contó que revisando las cosas de su madre en 2016 descubrió la letra de un tema con el título de “Misión Cumplida”. “Yo no sabía que mi mamá la había grabado o por qué estaba la letra ahí en una gaveta”, relató el joven de 21 años, quien se ha encargado de catalogar todos los materiales de la artista.

“Me he metido a organizar y archivar todo como debe ser”, indicó el chico, quien además es parte de la producción del nuevo tema y del resto del disco que sacarán los hijos de Jenni Rivera el 9 de diciembre, como parte de la conmemoración del décimo aniversario de su muerte.

Cuando Rosie Rosie y Juan Rivera, los hermanos de Jenni Rivera, dejaron las empresas de la artista y Jacqie quedó a cargo, los chicos encontraron una gran cantidad de material. Entre todas las cosas estaba la grabación de “Misión cumplida”.

El mensaje de Jenni Rivera desde el más allá

Para Chiquis y sus hermanos el que la canción y otras inéditas hayan aparecido ahora que son ellos los que están a cargo de las Jenni Rivera Enterprises es un mensaje de su madre.

“Esta canción, el título, muchas de las cosas que dice nos hace sentir que mi mamá nos sigue cuidando y nos sigue mandando mensajes, que está con nosotros”, dijo Chiquis muy emocionada. La artista se refirió a que a una década de la muerte de la Diva de la Banda ya todos sus hijos están encaminados en la vida.

“Yo siento que ella me sigue enseñando cosas, me sigue acompañando y preparando para lo que se enfrenta en la vida”, expresó Jacqie.

Jenni Rivera en banda sinaloense

La nueva canción de la Diva de la Banda contó con la producción de Sergio Lizárraga de lBanda MS. “Lo escogimos porque de toda la música mexicana que mi mamá amaba, la banda sinaloense era su favorita y no hay nadie mejor”, explicó Johnny.

El tema es poderoso tanto por su mensaje, como por la voz de Jenni Rivera y la producción, que no le roba protagonismo a la fallecida artista, pero que sigue resaltando los instrumentos clásicos de este sub-género de la música regional mexicana. Aquí la tienes.

El gran legado de Jenni Rivera

La música, los productos como ropa y perfumes, las series sobre su vida, la película en la que participó, los videos clips y demás son gran parte del legado de Jenni. Sin embargo, lo más importante que dejó la Diva de la Banda son sus cinco hijos, que no solo han promovido su mensaje de empoderamiento femenino, ética laboral y disciplina, sino que son la muestra viviente de lo que puede hacer una madre soltera maravillosa.