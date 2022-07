El hermoso homenaje que Chiquis y sus hermanos le hicieron a Jenni Rivera

Chiquis y sus hermanos le hicieron un hermoso homenaje a su mamá Jenni Rivera, quien nació un 2 de julio. Los hijos de La Diva de la Banda la recordaron en su cumpleaños y demostraron que el tiempo no ha reducido el dolor y la magnitud de su ausencia.

Tres de los hijos de la artista, Chiquis, Jacqie, Johnny se expresaron en las redes sociales para conmemorar el que habría sido el cumpleaños número 53 de su mamá. Los chicos también publicaron imágenes que demostraron que una vez más pasaron el cumpleaños de Jenni Rivera juntos, con el resto de sus hermanos Mickey y Jenicka.

Chiquis publicó un video que dijo que representaba la esencia de Jenni Rivera y lo acompañó con este mensaje:

Por su parte Jacqie Rivera Campos, la segunda hija de Jenni Rivera y quién hoy está encargada de sus empresas reveló que la presencia de su mamá vive en ella, en particular este 2022.

Por su parte, Johnny López, el hijo menor de Jenni Rivera hizo una reflexión sobre cómo ha cambiado su relación con su mamá en los casi 10 años que han pasado desde su muerte.

“A medida que me he hecho mayor, me he dado cuenta de que te voy necesitando más, tu amor y tu guía. Cuando era más pequeño pensaba que llegaría el día en el que estaría anestesiado y todo estaría bien. Estaba errado.

A medida que me he hecho mayor he empatizado más contigo y he entendido tus heridas, las veces que te vi llorando en la casa o en cuartos de hotel.

A medida que me he hecho mayor he deseado más que estuvieras acá, porque quisiera verte disfrutando de tus nietos o hacer contigo cosas de adulto, como compartir unos tragos en una fiesta, como lo hicieron mis hermanos mayores.

Al mismo tiempo, a medida que me hecho mayor he podido ver lo dura que puede ser la vida, especialmente para alguien en tu posición, he podido encontrar paz en el hecho de que estás descansando. Estoy bien mamá. Yo sé que me escuchas cada vez que rezo, porque a estas alturas ya he aprendido a ser feliz. Feliz cumpleaños Momma Duke. Te amo con toda el alma, no hay un día en el que no piense en ti.❤️🦋”