Chiquis comparte imágenes del último cumpleaños que pasó con Jenni Rivera

Chiquis celebró su cumpleaños en la República Dominicana, pero no todo fue felicidad. La artista y empresaria se hizo un tiempito para recordar a su mamá Jenni Rivera, quien murió en un accidente aéreo el 12 de diciembre de 2012.

Acompañada de algunas de sus personas más queridas, Chiquis pasó varios días al sol conmemorando la fecha de su nacimiento, incluyendo su hermana Jenicka y su novio Emilio Sánchez. Pero como todos los que han perdido a alguien muy querido, se nota que sintió que ni la mejor compañía del mundo pudo, un año más, llenar el vacío que le ha dejado la pérdida de su mamá, con quien estaba peleada para el momento de su muerte.

Todos los hijos de Jenni Rivera, Chiquis, Jacqie, Mickey, Jenicka y Johnny, aseguran que la extrañan en todo momento, pero en especial en las fechas especiales. Obviamente, los cumpleaños son particularmente complicados, así como lo son el Día de las Madres, las Navidades y los aniversarios, en especial el luctuoso.

Por eso, cada año, Chiquis ha publicado algo relacionado con Jenni Rivera cada año, pero en este 2022, lo que puso en sus redes sociales fue particularmente doloroso, pues publicó algunas imágenes de lo que fue el último cumpleaños que pasó con su mamá. La más emotiva es un video de un abrazo infinito que Jenni Rivera le dio a su primogénita, ese día que le celebraba haber llegado a los 27 años. ¡Cuántas cosas han pasado desde entonces!

La traducción del texto de Chiquis para Jenni Rivera dice:

“Hoy se cumplen 10 años de cuando fue tomada esta foto, en el último cumpleaños que pasamos juntas. Nunca se me olvidará como hiciste todo lo que pudiste para que fuera especial, sin importar lo que tú te estabas sintiendo y te lo agradezco muchísimo. No importa cuantos años hayan pasado, todavía te extraño, te necesito. Tus consejos, tus abrazos, tu protección, tu guía…Eso no cambia y me duele igual que siempre… Pero hoy escojo ser feliz, sonreir por encima del dolor y seguir adelante como me enseñaste. Te dedico este día…porque marca el día en que NUESTRO camino comenzó. Te amo mami, feliz cumpleaños a las dos.

#equipoPODEROSO, siempre y para siempre…. duela a quien le duela! 🦋🐝

Porque NOSOTRAS

“Flotamos como mariposas y picamos como abejas”.

Esa última oración es un parafraseo de una cita del boxeador Muhammad Ali, que era admirado por Jenni Rivera.

Chiquis ha sido muy abierta sobre la complicada relación que tuvo con su mamá. Jenni Rivera tenía apenas 15 años cuando quedó embarazada de su hija mayor y no solo eran madre e hija, sino a veces hermanas, y a veces compañeras, en especial a lo que se refiere al cuidado de la casa y la crianza de sus hermanos, pues Chiquis era la encargada de todo cuando La Diva de la Banda salía de gira.

Unos meses antes de su fallecimiento, Jenni Rivera anunció su divorcio de su tercer marido, Esteban Loaiza y, aunque no dio las razones, trascendió que la artista pensaba que Chiquis había tenido un romance con él. En ese momento cortó toda relación con ella y hasta la sacó de su testamento.

Chiquis está convencida que su mamá estaba a punto de reconciliarse con ella cuando se estrelló en México la avioneta en la que iba, acompañada de otras cinco personas. Además, asegura que la siente cada vez que se sube al escenario. Es un gran consuelo, en especial en fechas como el cumpleaños.