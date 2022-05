Chiquis celebra su primer aniversario con su novio Emilio Sánchez

Chiquis y su novio Emilio Sánchez han cumplido su primer año juntos y, según dijo la artista, se trata de una relación que le da “mucha paz” y la hace ver el futuro de una forma “tranquila y con mucho entusiasmo”.

Son palabras que proyectan lo que reflejan ambos y lo que estos 12 meses han dejado entrever sobre su relación. Por primera vez desde que es una figura pública, Chiquis está logrando tener un amor sin polémicas o escándalos. Eso, a pesar de que Sánchez también es parte del mundo del espectáculo.

La pareja se acercó el año pasado durante una reunión que organizó Becky G para celebrar su cumpleaños. Sánchez es uno de los amigos de la infancia de la cantautora de “MAMII” y, desde que su carrera comenzó a despegar, es su fotógrafo.

De hecho, Chiquis y Emilio se vieron por primera vez durante la grabación del video de la canción “Jolene”, que las dos estrellas lanzaron en 2020 y que es parte de “Playlist”, el tercer álbum de estudio de la hija de Jenni Rivera.

“En ese momento no pasó nada. Solo me llamó la atención que tuviera los ojos tan grandes y redondos”; comentó Chiquis en su podcast Chiquis and Chill, en el que entrevistó a su novio. Los dos soltaron carcajadas al recordar el momento.

Con un rasgo tan distintivo era de esperarse que Chiquis, que llevaba más de seis meses separada de su ex Lorenzo Méndez, se acordara de Sánchez. Cuando comenzaron a conversar, se dieron cuenta de la química que había entre ellos y las cosas que tenían en común. De hecho, ambos coincidieron en que en su vida privada odian el ruido y las aglomeraciones de personas.

Si bien Chiquis tenía dudas iniciales, ya que su novio es siete años menor que ella, estas quedaron disipadas cuando lo fue conociendo y lo encontró hasta “más maduro” que ella. Durante su charla, Sánchez aseguró que él siempre estuvo seguro de que quería explorar una relación romántica con la artista.

La diferencia de edad no se nota en las fotos y si no la notan ellos en la relación, pues qué bueno.

La única nube en el cielo romántico de Chiquis y Emilio Sánchez es la demora en el decreto de divorcio que pondrá fin al vínculo legal entre la artista y Méndez. Ella introdujo la demanda pidiendo la disolución del matrimonio en octubre de 2020, pero el proceso que debió haber sido sencillo ha quedado preso de los atrasos por covid inicialmente, y la falla de él en cumplir con los pedidos del juez.

La artista ha expresado la esperanza de que su matrimonio con Méndez termine durante el primer semestre de este año y ha evitado dar demasiadas declaraciones sobre su vida personal durante las interacciones con la prensa para promover “Abeja Reina”, su cuarto álbum de estudio que sacó este mayo de 2022. Eso, a pesar de que 12 de las 13 canciones de la producción están relacionadas con la separación.

Sin embargo, tiene sentido que Chiquis quiera dejar atrás esa etapa, después de haber hecho catarsis, más aun cuando ya su corazón tiene un nuevo dueño. Quizá vuelva a ser una mujer soltera como regalo antes del 26 de junio, el día de su cumpleaños. Si no llega al menos la artista contará con un gran detalle por parte de Sánchez, que es súper detallista. Ojalá hubiesen contado qué hicieron para festejar su primer año de amor.