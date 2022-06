Chiquis revela que se siente poseída por el espíritu de su madre Jenni Rivera

Chiquis reveló que a veces se siente como poseída por el espíritu de su mamá Jenni Rivera. A 10 años de la muerte de la Diva de la Banda, su hija mayor es la que ha llevado su bandera por los escenarios de Estados Unidos y México. Tiene sentido que la perciba, aunque la forma en la que describió la experiencia haya sido sorprendente, en especial por todo el tiempo que ha pasado desde el terrible accidente de avión que acabó prematuramente con la vida de la artista el 12 de septiembre de 2012.

“En estos 10 años la he soñado tres veces y me pongo muy triste por días después”, dijo Chiquis en una entrevista con Conexión Heraldo.

La artista lamentó que no haya contando con su mamá en sus sueños desde hace tiempo y ella cree que es para protegerla, porque no quiere que se ponga más. “ Yo creo que por eso ya no se me aparece tanto ya”, manifestó la artista, quien desde que falleció su madre se convirtió en la cabeza de familia de Jenni, es decir sus cinco hijos, ya que el Juan López, el papá de Jenicka y Johnny, los dos menores, murió en la cárcel el 5 de julio de 2009. Trino Marín, el padre de los tres mayores, Chiquis, Jacqie y Michael está cumpliendo una pena de 31 años de cárcel por abusar sexualmente de su hija mayor y de Rosie Rivera, la tía de los chicos.

Eso no significa que Chiquis ya no esté conectada con la presencia de su mamá. “Sí la siento en mis conciertos en vivo, la siento, siento como que está conmigo, siento como que ella extraña los escenarios y está no sé ni explicarlo, la verdad”, reveló la cantautora y empresaria, quien actualmente está de gira promoviendo su disco “Abeja Reina”, que salió en mayo de 2022.

“La siento como que de cierta manera como que se mete en mí y ella está cantando”, dijo Chiquis.

Play

CHIQUIS RIVERA Y SU BANDA ABEJA REYNA- QUE ME VAS A DAR radioconsentidalosangeles.org/ CHIQUIS RIVERA Y SU BANDA ABEJA REYNA- QUE ME VAS A DAR PICO RIVERA SPORTS ARENA DE LOS ANGELES, CALIFORNIA, 08 DE MAYO DEL 2022. #UnPedacitodeNuestraTierra#MexicoAlegre 2022-05-10T03:03:14Z

“Sé que es algo raro y sé que suena un poco loco pero no sé no tengo ni las palabras para explicarte eso pero no puedo decir que se me apareció o que escucho cosas en la casa, nada de eso es más de yo sé que está”, concluyó la artista.

Esto puede sonar extraño, a menos que se haya sufrido la pérdida de alguien importantísimo y que se le hayan seguido los pasos. Chiquis fue la mano derecha de Jenni Rivera durante toda su carrera artística y la apoyaba en los negocios y en la casa con sus hermanos.

Aunque no sea un fenómeno del más allá, es lo más normal que la sienta dentro de ella, pues viendo a su mamá la artista aprendió a moverse en el escenario, a relacionarse con el público y a ser la cantante que es. Algunas veces, además, canta temas de la Diva de la Banda. De Jenni Rivera también aprendió cómo manejar a la prensa. Cuando Chiquis habla de su cosas como su posición sexual favorita o le responde a los que la critica, es casi como ver a su madre.

Por eso, es genial que diga que la siente por dentro. Sería triste que fuera lo contrario, que no experimentara esa conexión.