Chiquis confiesa su posición favorita en la cama y otras intimidades

Chiquis confesó su posición favorita en la cama y otras intimidades, con lo que dejó a sus fans en shock. A pesar de que la artista había jurado y perjurado que no volvería a hablar de su vida personal con la prensa, durante una charla de dos horas con la periodista mexicana Adela Micha contó todo tipo de detalles sobre sus gustos, sus hábitos, sus defectos, la ruptura con su ex Lorenzo Méndez y hasta su vida sexual.

En una serie de preguntas al final de la transmisión de “La Saga”, el programa de Micha en YouTube, Chiquis reveló que le gustaría dejar de tomar, porque sabe que “el alcohol es tóxico”. “Es una de mis metas, decir que yo no tomo, pero hasta ahora no he podido, porque me gusta demasiado”, admitió la artista, quien bebió varios shots de tequila durante la entrevista. Mientras se reía al decir que iba a salir del estudio “peda” y agradecía la bebida y alertaba que no había comido nada en todo el día.

Lo cierto es que la hija de Jenni Rivera realizó una intensa campaña de medios en México, en promoción de “Abeja Reina”, su cuarto disco.

En su conversación con Micha, Chiquis habló de lo difícil que es la situación con su padre, quien paga una condena de 35 años por haber abusado sexualmente de ella, cómo está la relación con su tío Juan, a quien considera un verdadero padre. También dio detalles sobre cómo pensó en matarse después de que su madre la expulsó de casa por el supuesto romance con su padrastro Esteban Loaiza. La artista reveló que fue su hermana Jenicka quien le pidió que volviera a estar con la familia cuando se supo que el avión de Jenni había desaparecido y habló sobre el efecto en su vida de que su madre la hubiese dejado fuera de la herencia. “Se lo agradezco”, afirmó.

Asimismo, indicó que su hermano Johnny, de 21 años, aun vive con ella y que le ha prometido que no se va a ir “nunca” de su lado.

Fue una conversación honesta e importante. Sin embargo, la parte más impactante fue el final, pues Chiquis contestó sin tapujos una seguidilla de preguntas subidas de tono, en la que la interrogaron sobre sus preferencias sexuales, incluyendo cuál era su posición favorita en la cama.

“A mí me gusta estar arriba”, dijo Chiquis con picardía. Sin embargo, no se quedó ahí. La artista contó que se había besado con mujeres, lo cual no es nuevo pues ya había confesado una historia de amor lesbiana, pero agregó que tiene algunas fantasías sexuales que aun no ha realizado. La cara que puso dio a entender que quisiera ponerlas en práctica.

En pocas palabras, la charla fue una abundancia de revelaciones sobre el aspecto más privado de la vida Chiquis. Afortunadamente para ella, su hermana Jenicka estaba en el estudio y fue la encargada de poner límite a qué tanto decía, pues las preguntas fueron incisivas y de tono muy sinverguenza. El tequila la tenía bastante desinhibida. Habrá que ver qué sintió la artista cuando vio el video y se dio cuenta de todo lo que dijo.