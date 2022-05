Jenicka, la hermana de Chiquis, se hace tres cirugías plásticas 

Jenicka López, la hermana de Chiquis, confesó que se hizo tres cirugías plásticas, las cuales la tienen de reposo obligado en cama y con las que espera seguir transformando su cuerpo. La lucha de la hija menor de Jenni Rivera contra su peso comenzó hace muchísimos años. La joven espera que esta drástica decisión le ayude a lograr sus metas.

“Comencé el proceso para las operaciones en enero, pero llevo mucho tiempo pensando en hacérmelas y no fue algo al azar o fácil”, contó Jenicka en sus stories de Instagram. La chica de 23 años hizo una intensa investigación para escoger al mejor médico y qué procedimientos le ayudarían a tener los resultados que buscaba.

Al final decidió someterse a tres, una para quitarse el exceso de piel en la espalda y reformar su trasero al estilo brasileño, otra para subirse el pecho y otra para arreglarse el estómago.

Jenicka explicó que ha bajado más de 60 libras de peso, aunque sabe que la reducción de grasa fue mucho mayor, pues lleva unos dos años haciendo pesas y la masa muscular es pesada. “He visto el cambio en las medidas”, explicó.

Como suele suceder, la dieta y el ejercicio no le ha sido suficiente, pues “la piel no se redujo” y no lograba conseguir la figura deseada más allá de todo esfuerzo. Una vez que entendió que le haría falta entrar al quirófano, buscó al mejor y escogió a un cirujano plástico en el estado de Arizona.

Al igual que sus hermanas mayores Chiquis y Jacqie, Jenicka López es de buen comer y tiene tendencia a engordar. Es una guerra que también libró su mamá Jenni Rivera a lo largo de su vida La chica, que trabaja como influencer y tiene una línea de ropa deportiva para mujeres de talla grande.

En su publicación en las redes, la joven indicó que su aumento de peso estaba influenciado por sus crisis emocionales y reveló que tras la muerte de su mamá, hace casi 10 años, se había hecho la operación de la manga gástrica, para combatir la obesidad. Lamentablemente, perdió todo el efecto de la cirugía que reduce el tamaño del estómago.

Parte de sus esfuerzos para rebajar “por salud”, como ha dicho, fueron documentados en el reality The Riveras, considerado la continuación de “I Love Jenni”, el que hacía La Diva de la Banda y toda la familia. La tercera temporada de este último estaba en plena grabación cuando ocurrió el lamentable accidente de avioneta en México, que dejó a Chiquis y sus hermanos huérfanos de madre.

Afortunadamente para Jenicka, Chiquis paró su vida durante varios días para ayudarla en su recuperación. Así como lo hacía cuando era pequeña, la artista cuidó a su hermanita al punto de irse con su asistente y otros miembros de su equipo a Arizona con ella, para acompañarla en la cirugía y en los primeros días del post-operatorio, que son los más duros.

Jenicka ya puede caminar, aunque tiene que limitar sus movimientos durante entre seis y ocho semanas. Ha dicho que dejó de tomar las medicinas más fuertes para el dolor un día después de haber sido dado de alta y prometió que mostraría las fotos de antes y después en cuanto termine de desinflamarse.