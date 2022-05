Lorenzo Méndez no sabe si sigue casado con Chiquis

Lorenzo Méndez no tiene idea de lo que está pasando con su divorcio de Chiquis. Él mismo lo confesó y si no lo hubiese dicho, su cara lo habría delatado por él. La revelación se produjo durante una entrevista en el Gordo y La Flaca y el momento fue realmente desagradable, tanto para él, como para Lili Estefan, El Gordo Raúl de Molina, los que estaban en el estudio y la audiencia en casa.

Méndez, quien está tratando de resucitar su carrera artística, esta vez como solista, fue parte de la celebración de Univision durante el cinco de mayo. Su voz maravillosa fue uno de los regalos que la cadena le ofreció a su público, durante el día. Méndez cantó acompañado de un mariachi y demostró, una vez más, porqué se convirtió en el cantante más joven en entrar a la Arrolladora Banda El Limón y todo lo que aprendió en los 17 años que pasó con la agrupación.

Con un traje de charro color azul cielo y rodeado de sus músicos con atuendos similares en blanco. El artista tuvo un desempeño espectacular ante las cámaras. Así fue un poquito de su ensayo.

El problema comenzó en la parte de la entrevista en la sala que domina el estudio desde donde se transmite en vivo El Gordo y La Flaca. Cuando De Molina le preguntó sobre porqué se seguía alargando su divorcio, el artista afirmó que “eso ya pasó”. A lo que El Gordo le mencionó su ausencia en la audiencia del 22 de abril, un día clave en el proceso de divorcio.

“Yo pensé que ya estaba divorciado desde el 22 del mes pasado, la verdad que no sé… Teníamos el acuerdo de que íbamos a estar divorciados desde el mes pasado, pero no sé, no sé qué pasó“, declaró el artista con cara de que no entendía de lo que estaban hablando.

“El divorcio es muy confuso, yo lo pasé, te hacen firmar papeles y de repente no sabes, no entiendes por qué el otro no quiere“, le ayudó Lili Estefan, con cara de que la situación le había recordado su dolorosa separación legal del padre de sus hijos Lorenzo Luaces, después de 25 años de matrimonio.

La fecha del 22 de abril era importante, porque se suponía que ese día el juez o jueza que lleva el caso atendería una petición de Chiquis, de separar la parte de división de bienes del estatus legal de cada uno de ellos. Es decir, los habría podido declarar solteros legalmente.

El mecanismo establecido por la ley se llama bifurcación y es el mismo que usaron Angelina Jolie y Kim Kardashian en su divorcio.

No se ha sabido públicamente qué pasó, que no se logró lo que Chiquis estaba pidiendo, pero sí se supo públicamente que se le impuso al artista una nueva multa, ya que ni él ni sus abogados comparecieron a la cita, que estaba fijada desde hacía semanas en el calendario oficial de la corte de Los Angeles. Es decir, la deuda de Lorenzo Méndez se hizo mayor.

En esos días, tanto él como Chiquis estaban en Las Vegas, donde se entregaron esa semana los Latin American Music Awards.