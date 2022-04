Le cae nueva deuda a Lorenzo Méndez

Lorenzo Méndez no está de buenas. Cuando no resulta humillado, como en Las Vegas, le cae una nueva deuda. Tal parece que el ex de Chiquis no consigue salir de la mala racha que vive últimamente, pues a pesar de sus obvios esfuerzos las cosas no están saliendo como el quiere o hasta como merece.

Sus intentos durante los Latin American Music Awards (Latin AMAs) por desfilar en la Alfombra Roja chocaron de frente contra la decisión de los productores de la transmisión, es decir los ejecutivos de Telemundo, de proteger a Chiquis, quien era una de las principales estrellas de la noche, y de impedir algún momento incómodo durante la primera hora de la programación relacionada con la entrega de los galardones.

Méndez no solo viajó a Las Vegas para participar en los Latin AMAs. ¡Menos mal! Sin embargo, le habría hecho muy bien para su carrera el ser fotografiado y entrevistado por la prensa que acudió a cubrir la ceremonia, que está inspirada en los mucho más populares American Music Awards. El ex cantante de la Arrolladora Banda El Limón está por lanzar un disco – al menos es lo que él mismo viene asegurando – y eso habría ido preparando el terreno con el público y los medios.

El artista logró reunirse con colegas, productores y empresarios musicales. También aprovechó para disfrutar de los casinos de la Ciudad del Pecado. Algo es algo. De hecho, en sus redes sociales publicó videos y fotos de algunos de sus encuentros, principalmente en los bastidores de la Michelob Ultra Arena, donde se realizaron los Latin AMAs.

¿Se habrá encontrado con Chiquis en los pasillos? Eso no lo sabemos y probablemente nose sepa nunca, a menos que uno de los dos decida contarlo. La artista estaba acompañada de varias personas de su equipo, más tres de los cuatro hombres más importantes de su vida: Su manager Richard Bull, Su hermano menor Johnny López y su novio Emilio Sánchez.

Lo que sí se sabe es que ni Méndez, ni sus representantes legales acudieron a la audiencia agendada por la corte de Los Angeles para avanzar con el divorcio del artista de Chiquis, que tiene ya año y medio de proceso.

La consecuencia fue un aumento de su de sus deudas, pues ante esta ausencia la corte le impuso una multa de 3.000 dólares.

Esta no es la primera vez que Méndez no cumple con las disposiciones legales que disolverían su matrimonio de un año con Chiquis. Según ha dicho la artista, él debe presentar documentos financieros, entre ellos su declaración tributaria del tiempo que estuvieron juntos, que aun no ha presentado.

Hace unos meses, Chiquis contó que “Lorenzo se ha negado a presentar su declaración a pesar de las numerosas peticiones que mi abogada le ha hecho a su abogado. Lorenzo y yo habíamos quedado en hacer un acuerdo voluntario fuera de corte para resolver el divorcio, ya que fue un matrimonio corto y firmamos un acuerdo prematrimonial. En numerosas ocasiones nos dijeron que Lorenzo presentaría su declaración pero no lo hizo. Hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta de Lorenzo y este caso no puede proceder hasta que el presente la declaración. Lorenzo está usando este proceso de divorcio para obtener atención en los medios de noticias. No tengo otra opción que pedir a la corte que obligue a Lorenzo a presentar su declaración y que lo sancione con una multa de 3.000”.