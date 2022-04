Chiquis sorprende en la alfombra de los Latin American Music Awards

Chiquis sorprendió con su aparición en la alfombra de los Latin American Music Awards, que tuvo lugar en la ciudad de Las Vegas. La artista, no solo llevaba un vestido inesperado y un peinado diferente, sino que reveló que estaba por cumplir una meta por la que llevaba seis años trabajando.

“Desde que canté aquí con Natalia Jiménez me propuse que algún día yo estaría sola en el escenario de los Latin AMAs y me muero de las ganas de cumplirlo”, afirmó la artista en una entrevista con Rodner Figueroa en la transmisión de la cadena Telemundo.

Chiquis hablaba de la interpretación que hicieron las artistas de la canción de Jenni Rivera “Ovarios” en el 2017.

Natalia Jiménez y Chiquis Rivera cantan OVARIOS en los Latin American Music Awards 2017 Presentacion de @Natalia Jimenez y @ChiquisOnline en los Latin American Music Awards 2017, cantando el tema de @Jenni Rivera . Tema que viene en el disco "Homenaje a la Gran Señora". #NataliaJimenez #JenniRivera #ChiquisRivera 2017-10-27T12:58:09Z

Chiquis explicó que interpretará la canción “Quiero amanecer con alguien”, una versión del tema de Daniela Romo, que es el tercer sencillo de su próximo disco que saldrá al mercado este mayo.

“Es una canción muy sexy y así se la quiero cantar al público”, manifestó la artista visiblemente emocionada.

Chiquis fue una de las celebridades que llegó más temprano a la alfombra roja de los Latin AMAs, lo que no es usual. Mientras más famosos los artistas, más tarde llegan. Chiquis suele estar entre las últimas y todos los periodistas presentes se pelean por entrevistarla. Sin embargo, la artista explicó que está incluída en el número de apertura de la ceremonia de entrega de los premios, en el que participan también otros 29 artistas.

Se trataba de una versión especial de “Where Is The Love?”, la canción de la banda Black Eye Peas. Los artistas de la agrupación encabezarían ese número musical, mientras que el resto de las estrellas latinas, vestidos de blanco y de negro, les acompañaban preguntando “¿dónde está el amor?.

“Es algo que nos preguntamos todos. Es un mensaje que le mandaremos al mundo no solo por lo que está pasando en Ucrania, sino en todos los lugares donde la gente está sufriendo”, explicó Chiquis.

Por eso, la artista escogió un vestido negro de la diseñadora Kimberly Lanara. La silueta era de corte sirena. Lo clásico de su figura se rompió con “cut-outs” en lugares estratégicos. Aunque no tenía un escote vertiginoso, sí que debió usar cinta adhesiva para evitar de que se le saliera una “amiga”. Además, se asomaba piel en los hombros, en la cintura, en la cadera y más. Acompañando las aberturas habían hilos de lentejuelas.

El look de Chiquis representó perfectamente lo que parecía ser el motivo de la noche: Siluetas tradicionales intervenidas con toques modernos y atrevidos.

La artista había llegado temprano en la mañana a la Michelob ULTRA Arena at Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas. Participó en los ensayos generales y luego fue a cambiarse para lograr su look.

Su estilo, su peinado, su maquillaje y su sonrisa demostró que no hay nada que la desenfoque, pues su ex Lorenzo Méndez estaba también en Las Vegas. Hace más de un año que no se ven y es posible que, después de año y medio, sean pronto una pareja divorciada.