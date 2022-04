Los escotes más vertiginosos de Chiquis en alfombras rojas

Chiquis tiene una larga historia de escotes en las alfombras rojas, algunos muy vertiginosos. Con su gran retorno a los escenarios musicales y la llegada de la edición de 2022 de los Latin American Music Awards, vale la pena recordar cuáles han sido los más impactantes y qué eventos ha escogido para mostrar la parte superior de su figura de la manera más sensual posible, sin que sus imágenes sean censuradas en televisión por sobrepasar los límites de la censura.

La artista suele sorprender con sus atuendos para las alfombras, que no siempre siguen la moda, sino que reflejan el momento que está viviendo en su vida, o representan el episodio particular que el evento marcará en su carrera. Por ejemplo, cuando hubo un homenaje a los Ángeles Azules, Chiquis desfiló con un atuendo azul. Cuando fue una de las presentadoras de Premios Juventud, pasó por la alfombra con un traje naranja que representaba las naranjas del estado de Florida -los premios se entregaron en Miami – y que recordaba a la ilustración de la sirena en el juego mexicano de La Lotería.

Cuando pasa por las alfombras, Chiquis no siempre usa escotes, vertiginosos o no. Pero sí que jamás pasa desapercibida. Como la alfombra de los Latin AMAs es la primera por la que pasará ya totalmente recuperada de su cirugía de busto, es posible que quiera mostrar su pecho ya sin inflamación o cicatrices nuevas. Por eso, aquí están sus los más arriesgados en la parte de arriba.

Uno de los looks de Chiquis con un escote provocativo fue el del vestido blanco que llevó a Premios Lo Nuestro en 2014. Este atuendo demuestra que la sensualidad no está peleada con la elegancia. El traje blanco con cinturón de metal estaba dentro de una tendencia que se veía por todas partes en esa época y le quedaba fenomenal.

Un año después, en la edición de 2015 de Premio Lo Nuestro faltó poco para que se le viera el ombligo. Chiquis reveló luego que el atuendo la tenía nerviosa, porque cualquier movimiento brusco la pudo haber hecho pasar vergüenza. Sin embargo, no pasó nada y el escote logró su cometido, hacerla ver como una diosa y dar bastante de qué hablar.

En la edición de ese año de Premios Juventud, Chiquis repitió el escote dramático, aunque tenía un poco más de tranquilidad, gracias a las bandas que mantenían los dos lados del top unidos. La artista se veía guapísima, en forma y muy sexy.

En los Latin AMAs de ese año llevaba también un poderoso escote, bandas sujetadoras, pero esta vez fue todo en negro, un color que le queda increíble.

Aunque la artista no ha revelado qué tipo de look, color o diseñador ha escogido para la alfombra de los Latin AMAs de este año, no cabe duda de que Chiquis no pasará desapercibida, pues no solo estará en esa parte inicial de la transmisión de Telemundo, donde los artistas desfilan con sus mejores galas, sino que está nominada en una categoría y tendrá un número en el escenario. Para eso seguro que tendrá otra ropa, así que habrá mucha moda cortesía de Chiquis para disfrutar y comentar.