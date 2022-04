La humillación que sufrió Lorenzo Méndez en Las Vegas

Lorenzo Méndez sufrió una humillación en Las Vegas que, si le provocó la reacción que aseguran algunos de los presentes, quizá le haya dado una lección de vida importante sobre su carrera y su relación con su ex Chiquis. Lo que sucedió en los Latin American Musica Awards (Latin AMAs) pudo haberse evitado si el artista lo hubiese pensado mejor o tuviese alguien que le asesorara bien en cómo manejar ese tipo de situaciones.

Lo que se sabe a ciencia cierta es que Méndez viajó a Las Vegas para reunirse con artistas y managers de música regional mexicana, asistir a los Latin AMAs y aprovechar los casinos de la Ciudad del Pecado. Cuando tomó la decisión él ya sabía que Chiquis, con quien lleva un proceso de divorcio de año y medio, era una de las artistas principales de la alfombra roja y de la ceremonia, que organizó y transmitió la cadena Telemundo.

La hija mayor de Jenni Rivera era una de las nominadas y participó en dos números musicales durante la entrega de los premios que tuvo lugar en la Michelob Ultra Arena. Es decir, era una VIP (Very Important Person). Como si eso fuera poco, Chiquis hizo una inversión importante en su presentación musical, para la que llevó a sus músicos de banda. Conclusión: Su tranquilidad era importante para la producción.

A diferencia de su ex, Lorenzo Méndez estuvo desaparecido como cantante por mucho tiempo y está prácticamente empezando de cero en la vida artística. A pesar de sus casi 20 años en la vida artística – entró con 17 años a la Arrolladora Banda El Limón- su carrera como solista no ha despegado y su nombre es reconocido fuera del mundo de las bandas gracias a su romance, matrimonio y complicada separación de Chiquis.

Nadie le está quitando talento. Como artista, Méndez tiene una visión excelente del negocio de la música, su voz es de las mejores del género y tiene mucho que dar como músico. Sin embargo, nada de eso lo coloca al nivel de su ex.

Por eso, cuando intentó meterse a desfilar por la Alfombra Roja de los Latin AMAs, los productores le respondieron con un directo y humillante NO. Dicen que insistió, no nos consta, pero sería lo que haría cualquiera que considera un logro para su carrera allí y más aun estar en la lista de los mejor vestidos, en la que podría haber estado, pues acertó con el look.

Por un lado, estuvieron las medidas para reducir los casos de covid. Por la alfombra solo pasaron nominados y artistas involucrados directamente con el espectáculo. Por el otro, estuvieron los esfuerzos para evitar un momento potencialmente incómodo con Chiquis. La artista ha dejado claro que las relaciones con Méndez están totalmente rotas.

El mal clima entre ambos no es solo producto de las historias de abuso en su libro “Indetenible”. A esto se suman los obstáculos que Méndez ha colocado con su desobediencia a los mandatos de la corte en el camino del divorcio. Chiquis está tratando de divorciarse de Lorenzo Méndez desde octubre de 2020.

Periodistas presentes en la alfombra aseguraron que el artista trató repetidamente de que lo dejaran pasar, pero no lo consiguió, lo cual es una lástima, pues la exposición ante decenas de periodistas y fotógrafos habrían incrementado la visibilidad de su próximo proyecto musical, que supuestamente lanzará pronto.

Aunque no ha dado fecha concreta, Méndez ha estado viajando a México para grabarlo y ha prometido colaboraciones. También ha sacado algunos sencillos. El más reciente es “¿Quién será”?.

Ahí es donde le hubiese convenido la asesoría adecuada y hasta reparar los vínculos de amistad sobre los que se asentó su relación amorosa con Chiquis. Claro, primero tendría que pagar su deuda con la corte y entregar los documentos que se le solicitan. Quizá para los Latin AMAs del año que viene.

Al menos consiguió parte de sus metas, pues como mostró en las redes, el artista sí pasó backstage y pudo compartir con el Grupo Firme, Ari Borovoy, Lenín Ramírez y otros con los que no se fotografió.