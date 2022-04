La historia de amor lesbiana de Chiquis

En el tormentoso pasado amoroso de Chiquis hay una historia con una mujer. Sin embargo, nunca hasta este año había dado detalles sobre esa la relación lesbiana que le causó grandes problemas con su mamá Jenni Rivera y que dio pie a la ruptura final. Como consecuencia estaban peleadas cuando ocurrió el accidente mortal de La Diva de la Banda.

La artista tocó el tema en su podcast “Chiquis and Chill” y en su libro “Invencible”. Incluso, reveló la sorprendente reacción de su madre al respecto. “Mi mamá era una mujer muy abierta y dura en algunos aspectos de su vida. (…) Tuve una novia a los 23, hablo acerca de esto en mi libro, [mi mamá] se dio cuenta porque mi hermana le dijo”, reveló.

“Es difícil, porque yo nunca había dicho esto abiertamente. Nunca quise hacer ver mal a mi mamá. Todos tenemos que respetar los pensamientos y sentimientos de otros y [entender] la forma en que ella fue criada”, explicó.

Lo cierto es que La Diva de la Banda tuvo posición inesperada frente a el romance de Chiquis con una mujer, pues muchas veces fue defensora de la comunidad LGBTQ+ y estaba en contra de todo tipo de discriminación.

Después de que Jenni se enteró de la relación lesbiana de Chiquis le dijo: “Si quieres ser gay. Si quieres estar con esta chica, entonces tienes que irte de la casa y perderás todos los beneficios que tienes como mi hija”, recordó la artista. Según su relato, la artista le contó a su mamá sobre la relación y que la chica nunca le había exigido tener relaciones sexuales, lo que era algo positivo porque fue como un “regalo”, considerando que fue abusada por su padre cuando era pequeña.

“Nunca olvidaré … ‘Pero yo amo a esta chica, sabes’. Y lo extraño es que ni siquiera tenía algo sexual con esta chica. Todo era mental y yo me sentía diferente y no sentía la presión – porque yo fui abusada sexualmente – de tener relaciones sexuales. No había sexo. Solo nos besábamos y nos agarrábamos de la mano y yo sentía que, ‘Oh, alguien me quiere sin querer tocarme, sabes, de manera sexual’”, narró.

Chiquis también había contado que el último conflicto que tuvo con Jenni Rivera comenzó porque le habían ido con el chisme de que tenía nuevamente una relación con una mujer. Esa habría sido la razón que llevó a la fallecida artista a revisar los videos de vigilancia en su casa. Uno de ellos la llevó a concluir que su hija mayor y su entonces esposo Esteban Loaiza habían tenido una relación.

La artista y la familia Rivera han aclarado abierta y repetidamente que Jenni estaba equivocada en ambas cosas.

Chiquis admitió que desde entonces ha sentido atracción hacia mujeres, pero que es parte de lo mucho que “las admira”. Pero además, hay algo más, pues “siempre digo esto, creo que soy como 20% lesbiana. Me tomo un poco de vodka y me pongo como que solo quiero besar a chicas”.