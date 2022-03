Chiquis confiesa que estuvo celosa de la asistente de Jenni Rivera

Durante la última emisión de su podcast Chiquis and Chill titulado Conozcan a mi asistente, Chiquis Rivera presentó públicamente a la mujer que se desvive por ayudarla en prácticamente todos los aspectos de su vida: Noemí Valdivia. Pero, además recordó algunas anécdotas de cuando su madre estaba viva y le enseñó todo lo que debe saber una asistente personal.

“Siempre he dicho que yo fui a la Universidad de Jenni Rivera. Por mucho tiempo yo fui la asistente personal de mi mamá, hacía de todo, desde hacerle el cabello, hasta recoger cosas, pagaba las cuentas, empacaba, desempacaba, todo. Mi madre fue dura para enseñarme, pero aprendí muchísimo (…) Muchas veces en que no sabía cómo hacer algunas cosas la respuesta de mi madre fue simplemente ingéniatelas, y así lo fui haciendo. Aprendí de la mejor”, relató la cantante, de 36 años.

Según Chiquis se tomó tan en serio su rol de asistente personal de La Diva de la Banda, que cuando dejó de trabajar para ella, y su madre tomó a otra asistente -con la que trabajó hasta el día de su muerte- sintió celos de la mujer que la reemplazó.

“Siempre fui muy territorial con mi mamá y mis hermanos y sentí celos. Hice pasar malos ratos a Giulia, la asistente de mi madre, y no es que fuera mala persona o hiciera mal su trabajo (…) A ella le apasionaba tanto trabajar para mi madre que cuando falleció mi mamá nunca pudo volver a trabajar como asistente para otra persona”, señaló la cantante rememorando esos tiempos.

Durante la emisión de su podcast, Chiquis expresó lo agradecida que está de Noemí Valdivia, su asistente personal, a quien considera también su amiga. “Me ayuda en todo, hasta me recuerda postear en redes sociales. Cuabdo me tuve que operar me bañaba, ha hecho cosas increíbles por mi (…) Yo sé que no es fácil trabajar para mi, hay mucho que hacer, todos los días tengo una lista enorme de deberes, pero ella trabaja con pasión y estoy muy agradecida de tenerla”, relató Chiquis sobre lo importante que es su asistente en su vida, a quien afirma le cuenta “todo”.

De acuerdo a Chiquis, para enseñarle a ser una buena asistente, aplicó el mismo método que su madre con ella. “He sido dura, pero lo he ehcho de la mejor forma que he podido”, explicó tras señalar que en un momento se dieron un tiempo y dejaron de trabajar juntas, pero la extrañó mucho. “Fue bueno haber tenido ese tiempo, amabs valoramos a la otra y hoy tenemos una excelente comunicación, no nos guardamos las cosas, si algo nos molesta lo decimos y lo solucionamos”, recalcó la artista.