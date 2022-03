Chiquis Rivera revela en detalle cómo fue abusada por su padre

Chiquis Rivera dedicó un capítulo entero de su podcast Chiquis and Chill para profundizar en un tema que afirma nunca ha sido fácil de hablar para ella, pero quiso tomar el desafío y hacerlo para ayudar a otras personas que estén o hayan pasado por lo mismo.

“He hablado de que fui víctima de abuso sexual por parte de mi padre biológico. En mi libro Perdón lo hablé, pero hoy quiero profundizar más en este tema”, señaló al comienzo del espacio de conversación, donde relató cómo comenzaron los abusos, al poco tiempo de que sus padres se separaran.

“La primera vez que recuerdo tenia 8 años y nunca olvidaré ese día, en ese tiempo vivíamos con mi padre seis meses del año y veíamos a mi madre los fines de semana. Así lo habían decidido mis padres al separarse. Mi madre estaba muy enfocada en trabajar y decidieron que viviríamos primero con mi padre”, relató tras afirmar que hasta que sus padres se separaron en su hogar hubo violencia familiar. “Separarse fue la mejor decisión, porque peleaban mucho y no eran felices juntos”, explicó.

Lamentablemente en la casa de su padre no tenían su propio espacio para dormir solas. “Con mi padre vivíamos en un departamento de 2 dormitorios que él compartía con mi tía. Yo dormía con él y con mi hermana Jacqie que solo tenía 4 años. Por las noches empezaron a ocurrir cosas extrañas que yo no sabía que estaban mal. A esas edad yo no sabía nada de sexo, mi madre nunca me habló de eso (…) Cuando me despertaba a mitad de la noche con las manos de mi padre debajo de mi ropa interior me sentía incómoda, pero no sabía que era algo malo, pensé que era una forma suya de demostrarme cariño”, reveló.

De acuerdo a la cantante, de 36 años, al poco andar los avances de su padre se acrecentaron, ya no provocándole solo incomodidad, sino dolor. “Fue un día que habíamos estado en la playa. Nunca olvidaré ese día porque mi hermana Jacqie casi se ahoga mientras mi padre coqueteaba con una mujer. Al llegar a la casa mi padre me mandó a duchar sola y entró al baño cuando yo estaba desnuda. Me hizo sentar sobre sus rodillas, comencé a sentir una presión, me dolió y me puse a llorar. Luego entró a la ducha conmigo y me dijo que todo iba a estar bien, me dijo: “Esto es un secreto, no puedes contarle a nadie. Si tu mamá se entera tendré que enviarte a México”.

Chiquis habló con su madre y le rogó poder volver a vivir con ella, pero nunca le contó lo que estaba sucediendo. “Tenía mucho miedo. Finalmente mi madre accedió, pero seguíamos viendo a mi padre los fines de semana (…) Yo seguí durmiendo junto a él porque no quería que le hiciera lo mismo a Jacqie”.

La artista recuerda que recién a los 10 años se dio cuenta de que lo que su padre le hacía estaba mal. “Una compañera de colegio que era bien adelantada comenzó a hablarme de sexo, de los besos y caricias. Fue ahí donde me di cuenta que esas eran las cosas que me hacía mi padre. Esa amiga fue a la primera persona que le conté, pero la hice prometer que nunca le diría a nadie”.

A esa misma edad Chiquis le contó también a su tía Rosie, quien era solo 4 años mayor que ella y también había sido abusada por José Trinidad Marín. “No sé por qué le dije “yo sé porque tú odias a mi papá, porque él te hizo lo mismo que me hace a mí”. Ella comenzó a llorar. En ese tiempo los abusos habían parado porque mi padre estaba conociendo a su esposa actual. Rosie prometió no revelar mi secreto, pero me dijo que si comenzaban de nuevo los abusos le tenía que contar. Al tiempo todo empezó de nuevo, pero nunca le dije”.

Tuvieron que pasar dos años para que la verdad saliera a la luz. “Mi tía Rosie estaba con depresión y estando en la iglesia se supo que su tristeza se debía a los abusos sexuales, a las dos semanas mi madre y mis tías se enteraron que yo también estaba siendo abusada. Rosie me dijo lo siento, tuve que decirlo(…) Para mi fue horrible que se enteraran, pero sentí un inmenso alivio”, afirmó.

Desde ese momento no volvieron a ver su padre. “Mi madre le daba excusas para no vernos, hasta que un día no aguantó más y le dijo “Nunca más volverás a ver a mis hijos, porque sé lo que hiciste a mi hermana y a mis hijas”. Él le dijo necesitas pruebas para eso. Y mi madre le dijo Sí, y las tengo. Al otro día mi padre desapareció y estuvo prófugo por diez años”.

Aunque Chiquis explica que perdonar a su agresor fue parte de su proceso de sanación, su padre nunca admitió lo que hizo, y trató de hacerla ver como una niña mentirosa. “Mi testimonio fue lo que puso a mi padre en la cárcel, cumple una condena por 31 años por mí. Me sentí mal por eso, pero no quiero que lo haga a nadie más (…) Espero que algún día él lo admita a su familia, ellos piensan que esto es algo que mi madre puso en mi cabeza y yo sé que sí pasó, lo recuerdo”.

Chiquis envió un mensaje a quienes están siendo víctimas de abusos sexuales. “Es importante que hablen con alguien, y si lo hablas con un familiar y no te cree tienes que contárselo a alguien más. A veces las personas se niegan a creer algo así porque es muy doloroso y no pueden enfrentarlo. Pero no debes cargar con algo así, porque estos secretos después se vuelven enfermedades en nuestro cuerpo”.

La hija mayor de Jenni Rivera agradeció la actitud que tuvo su madre tras enterarse “Ella nunca me cuestionó, creyó en mí e hizo todo lo que pudo para que se hiciera justicia. Madres, si sus hijos les cuentan algo así créanles y apóyenlos. Si no saben qué decir solo abrácenlos”, fue el llamado de la artista.