Daniella Navarro rompe en llanto ¿Nominada a eliminación?

Daniella Navarro decidió no quedarse callada y decir lo que piensa sobre Salvador Zerboni pero esta valentía pareciera que no fue del agrado de los demás participantes debido a tomaron la actitud de la venezolana como agresiva ¿Realmente Daniella Navarro perdió los estribos?

Daniella Navarro enfrenta a Salvador Zerboni

Daniella Navarro que forma parte del grupo de Laura Bozzo y es muy cercana a la presentadora peruana, no pudo soportar que Salvador Zerboni se la pasará llevando y trayendo chisme es por eso que decidió enfrentar al mexicano y todo esto por la actitud que ha tomado el actor de estar en un punto medio y a la defensiva de cualquier situación para utilizar su estrategia y evitar estar en zona de eliminación pero parece que Navarro se ha dado cuenta de esta situación y decidió romper el silencio y aclarar toda la situación. La venezolana utilizó un tono de voz elevado además de encontrarse alterada y dar algunos golpes a la mesa en donde se encontraba en presencia de algunos de sus compañeros entre ellos, Nacho Casano.

Navarro tambien aprovechó la oportunidad para admitir que ella a murmurado sobre sus compañeros pero también dejó claro que no es hipócrita y aseguró que ella ha hablado de Natalia Alcocer y Nacho Casano. “ Yo en esta casa hipócrita no he sido” haciendo referencia al trato con sus compañeros, este comentario sirvió para desenmascarar a Salvador Zerboni y calificarlo como mentiroso, pero también Daniella utilizo un lenguaje muy fuerte y esto hizo que Nacho sienta que la venezolana fue agresiva a la hora de comunicarse.

Daniella rompe en llanto por enterarse como la están llamando

Este acto parece que le ganará una nominación segura a Daniella Navarro en la lista de nominados a eliminación de esta semana. A su vez, la venezolana rompió el llanto al enterarse de que la están calificando como agresiva. “ simplemente por exponer la hipocresía dicen que soy agresiva” esto en referencia a todo lo que le dijo a Salvador Zerboni. También pudimos observar a una Daniella muy afectada por todo lo que está sucediendo y cómo está tratando de sobrellevar esta situación.

Será que esto es una estrategia de Daniella o realmente esta arrepentida, hemos podido ver cómo Navarro durante la competencia sólo socializaba con su grupo, pero en vista que la mayoría de sus amigos se encuentran fuera de la competencia, rompió en llanto y más al saber que una de las posibles candidatas nominadas para que abandone la competencia es ella.

Muchos son los comentarios encontrados que tiene la venezolana, las redes sociales están divididas y piensan que es parte de su propio merecido luego de estar un mes con chismes y hablando de sus compañeros. Por su parte, otras personas apoyan la valentía de Daniella a la hora de cantarle la verdad a Zerboni . La Casa de Los Famosos cada vez se pone más competitiva y las celebridades harán todo lo que puedan para permanecer dentro de la competencia y ser los merecedores del premio en efectivo.