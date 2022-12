Alicia Machado regresaría a “La Casa de Los Famosos” ¿Por qué repetiría la experiencia?

Alicia Machado sorprendió en una entrevista al confesar que no tendría problemas en regresar nuevamente a “La Casa de Los Famosos”. A diferencia de otros participantes de las dos primeras temporadas del reality de la cadena Telemundo y de otros programas similares, la artista venezolana se siente “agradecida con la experiencia”.

En una charla con Adamari López, Alicia Machado respondió muy positivamente a la pregunta de si consideraría hacer otra temporada del reality que ganó en su primera temporada. A pesar de todas las controversias, el balance para ella sigue siendo positivo.

Alicia Machado en La Casa de Los Famosos

Durante sus 90 días encerrada en los estudios de Endemol Boomdog de la Ciudad de México, donde se filma “La Casa de Los Famosos”, Alicia Machado vivió emociones extremas, incluyendo un fugaz romance con Roberto Romano, que no logró sobrevivir.

Esa experiencia sí que no la repetiría. “Yo soy Sagitario y me olvido de todo muy rápido”, dijo la artista. “Lo que se fue se queda en el pasado. No regreso a amores viejos. Cuando alguien sale de mi vida salió”. Para ella esta actitud “es un mecanismo de defensa para no sufrir” que le ha funcionado, por lo que no se ve en segundas partes con Romano.

“Mi problema es que me gustan los bonitos”, confesó al hablar de sus desilusiones amorosas.

Sin embargo, parece que no le molestaría estar de nuevo compartiendo habitación, baño, closet y horas de retos, confesiones, ocio y peleas.

¿Por qué regresaría Alicia Machado a “La Casa de Los Famosos”?

Al explicar las razones que la llevarían a repetir la experiencia de “La Casa de Los Famosos”, Alicia Machado indicó que “como proyecto es fabuloso”, pero además fue un ejercicio de “autocontrol y autosanación”, así como de autodescubrimiento.

En este sentido, la artista agregó que aunque tiene 27 años trabajando ante las cámaras y “con respeto para el público”, fue durante el encierro que “me di cuenta quién era Alicia Machado y para quién trabajo”.

Pero además, “me la pase increíble, me divertí, adelgacé, me enamoré”, dijo. Fue una experiencia completa. También es posible que quisiera volver a ganar 200.000 dólares. Los que recibió por su triunfo en la primera temporada, los usó para comprar un departamento en Miami Beach.

Los proyectos de Alicia Machado

La venezolana además de ser actriz, modelo y cantante es empresaria y la razón principal de su presencia en “Hoy Día”, que estrenaba un nuevo elenco, fue promocionar su nuevo perfume que se llama “Alicia”. Se trata de la más reciente entrega de su relación con el fabricante mexicano de perfumes Zermat, con el que ha desarrollado otras fragancias para mujeres y para hombres.

Además, la artista confirmó que pronto Telemundo anunciará el estreno de su próxima telenovela titulada “Juego de Mentiras”, donde realiza un papel antagónico que es “la peor malvada” que ha hecho en su carrera como actriz.

Su personaje en la producción, protagonizada por Arap Bethke, María Elisa Camargo y Altair Jarabo, es el de una política “dispuesta a hacer lo que sea” para lograr el amor que busca y ganar las elecciones como senadora.