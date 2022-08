Roberto Romano se transforma para “El Conde: Amor y Honor” – FOTOS

Tras su salida de la primera temporada de La Casa de los Famosos, Roberto Romano empezó a dejar crecer su bigote. Resulta que el actor mexicano transformó su imagen para meterse en un nuevo personaje. Así es, Romano obtuvo una propuesta de trabajo tras su salida del reality de Telemundo. Ahora se encuentra dandole vida a Felipe Zambrano en la nueva novela El Conde: Amor y honor.

Durante una entrevista con AhoraMismo.com, Romano expresó lo contento que estaba en esta nueva etapa de su carrera. Aunque en ese momento no nos podía revelar detalles de su nuevo proyecto, Romano habló del momento que Telemundo lo llamó para formar parte de la primera temporada de La Casa de los Famosos. Él sabía que esta llamada le iba abrir las puertas para nuevos proyectos. “En ese momento estaba pasando un momento un poco complicado en mi vida por lo de la pandemia”, dijo Romano a AhoraMismo. “Y me llego la oportunidad y fue la mejor que me pudo haber pasado en ese momento. Era algo que yo quería y lo hablaba con mi manager que en ese momento necesitaba trabajo como actor o un reality para que la gente supiera quien es Roberto Romano y no quien es Roberto Romano interpretando a otro personaje. Entonces me pareció una excelente idea ese acercamiento 24/7 con las personas. Pues ya pude lograr que ya no sea Chuchito Perez ya soy Roberto Romano para la gente”.

Ahora tendremos la oportunidad de verlo actuar al lado de Fernando Colunga y Ana Brenda Contreras. El elenco estelar incluye además a Marjorie de Sousa (Al Otro Lado del Muro, Un Poquito Tuyo), Sergio Sendel como antagonista (Mi Fortuna es Amarte, Lo Imperdonable), Chantal Andere (Parientes a la Fuerza, Mi Fortuna es Amarte) como villana y Víctor González (Los Ricos también Lloran, Quererlo Todo). La adaptación también cuenta con la participación especial de Helena Rojo (El Privilegio de Amar, Amor Real), Omar Fierro (Señora Acero, Mi Fortuna es Amarte), Javier Díaz Dueñas (La Suerte de Loli, Monarca) y Manuel Navarro (La Reina del Sur 2, Bolívar).

“Es un honor colaborar con este elenco de gran trayectoria para dar vida a esta emocionante historia de época junto a un gran equipo de productores y creativos que hace posible esta producción de primer nivel”, dijo Karen Barroeta, Vicepresidente Ejecutiva de Producción y Desarrollo para Telemundo Global Studios, a través de un comunicado. “Esta serie cuenta con todos los elementos para cautivar el corazón del público – un excelente guion, la ambientación de dos diferentes épocas, un diseño de imagen con caracterizaciones increíbles, diseño de vestuario impecable, y locaciones espectaculares en la Ciudad de México y sus alrededores”.

El Conde: Amor y Honor

El comunicado cuenta la historia de El Conde: Amor y Honor, que es una trama de época que inicia en la decada de los 30’s con una intensa historia de amor entre Alejandro Gaitán (Colunga), un joven humilde y campesino, y Mariana (Contreras) una hermosa e inquieta jovencita. Pero Josefina de Zambrano (Andere), la madrastra de Mariana, y Gerardo Villarreal (Sendel), se propondrán convertir esta historia de amor en un verdadero infierno. Alejandro será culpado de un doble homicidio y sin que nadie sepa su destino, será trasladado a un calabozo en una alejada isla en el Océano Pacífico. Ahí conocerá a Amador Guzmán (Navarro), un noble español que cumple una sentencia de cadena perpetua en ese lugar. Amador le revela que tiene un tesoro oculto y antes de morir le regala su fortuna.

Cuando Alejandro lorgra fugarse en la década de los 50’s, con esa inmensa fortuna regresa a San Jacinto donde descubre que Mariana se casó con Gerardo y que a él lo dieron por muerto. Así decide ejecutar un plan para hacer justicia en contra de quienes lo traicionaron, en especial de Mariana a quien cree parte de esa conspiración. Alejandro regresa como el poderoso Conde Joaquín de Montenegro y este será el comienzo de una peligrosa venganza contra los responsables de sus 17 años de injusto encierro.