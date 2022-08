Alicia Machado revela su secreto de belleza – VIDEO

Más de una persona le ha preguntado a Alicia Machado por su secreto de belleza. La actriz y modelo venezolana uso sus redes sociales para revelar su secreto de belleza. “Me hago esta maquina [trilift], la dieta, la comida y dormir”, revela Alicia Machado en el live que hizo este lunes 15 de agosto, en su primer día de grabación para la novela Juego de Mentiras, de Telemundo. “Mi doctora de Medilight me hace faciales con mis productos para las manchitas y esta maquina de [trilift]”.

Machado se encuentra grabando la novela Juego de Mentiras para Telemundo. El set de grabación de Juego de Mentiras se encuentra en El Doral, Florida, cerca del spa favorito de la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos. “Como salí temprano [de grabar] me vine hacer el trilift para estar preciosa y hermosa para ustedes”, comenta Machado. “Ahora soy Alejandra Edwards en Juego de Mentiras y me vine hacer un láser para que me vean bien, bien bonita”. Abajo puedes ver el video de Alicia Machado revelando su secreto de belleza. Además dice que esta súper feliz que se encuentra grabando la novela al lado de su spa favorito. Así que aprovechará todo este tiempo para ir al spa y verse bella para su público.

Trilift es una maquina que reafirma y tonifica los músculos desde dentro y rellena la piel

El Trilif es una maauina que tonifica los músculos desde dentro y rellena la piel. Además los resultados son inmediatamente visibles y eficacia a largo plazo. Trilift utiliza tres tecnologías en secuencia para obtener resultados más efectivos que una sola tecnología y es un tratamiento corto con mínimo dolor y tiempo de inactividad.

TriLift se enfoca en estos 3 elementos de envejecimiento secuencialmente: estructura, contorno y textura. Utiliza tecnologías y fuentes de energía complementarias para estimular el proceso de rejuvenecimiento natural en cada elemento.

El resultado es un efecto de estiramiento facial inmediatamente visible que es seguro, agradable y rápido, y mejora con el tiempo con cada sesión de tratamiento adicional.

Alicia Machado le da vida a Alejandra Edwards en Juego de Mentiras

¡Oficialmente empieza el primer día de grabaciones de #JuegoDeMentiras! Alicia Machado y Rodrigo Guirao, quienes serán pareja en la nueva súper serie de Telemundo, ¡ya están listos para grabar su primera escena juntos! 😍🔥. #AMN pic.twitter.com/lrcHXX0qG1 — Alicia Machado News (@amachadonews) August 15, 2022

Alicia Machado regresa a la novelas. En esta nueva le da vida a Alejandra Edwards en la novela Juego de Mentiras. En la historia, Machado tendrá como pareja a Rodrigo Guirao.

Juego de Mentiras en un thriller dramático protagonizado por Arap Bethke y Altaír Jarabo. La serie original que inició grabaciones este lunes 15 de agosto en los foros de Telemundo Center en Miami, también incluye la participación estelar de Rodrigo Guirao (Rubí), Cynthia Klitbo (Mujer de Nadie), Eduardo Yáñez (La Reina del Sur 3, Falsa Identidad) y Camila Nuñez. El elenco de reparto lo conforman Patricio Gallardo, Alicia Machado, Alberto Casanova, Pepe Gámez, Gabriela Vergara, Beatriz Valdés, María Laura Quintero y Bárbara Garófalo, con la participación especial de Aylín Mújica.

“Es un gran privilegio reunir a este elenco de renombre para darle vida a esta historia tan única que promete atrapar el espectador desde la primera escena”, dijo Karen Barroeta, Vicepresidente Ejecutiva de Producción y Desarrollo para Telemundo Global Studios, informa Digital Trends. “A los actores que se unen a nuestra cadena y al equipo detrás de cámaras, les deseo lo mejor en este inicio de grabaciones”.

Mientras que el actor Bethke dijo lo siguiente: “Para mí es un gusto y un honor estar al frente de la nueva producción de Telemundo. Tenemos una historia llena de suspenso y adrenalina que estoy seguro va a cautivar al público con sus giros inesperados. Además, tenemos un elenco de primera y estamos todos muy emocionados con esta gran historia”.

Por otro lado, la actriz Altaír Jarabo, quien hace su debut en Telemundo dijo: “Juego de Mentiras es un diamante en bruto. ¡Gracias Telemundo! Para mí, es un sueño hecho realidad”.

Juego de Mentiras es una historia llena de misterio

Juego de Mentiras está ambientada en la ciudad de Los Ángeles y San Clemente California. La novela contará una historia llena de intriga, misterio, pasión y amor que sigue la vida de César Ferrer (Bethke), un hombre trabajador que siempre soñó con tener su propia familia, y que da la vida por su hija Noelia (Nuñez). Cuando su esposa desaparece, todas las pistas apuntan a él como el principal sospechoso. Decidido a evitar que le arrebaten a su hija de ocho años, César se arriesga a investigar por su cuenta. Mientras busca pistas sobre los posibles motivos de la desaparición de su esposa, César descubre que Adriana llevaba una doble vida y puede que no sea la persona que todos conocían, para bien o para mal.