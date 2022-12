Alicia Machado deja Telemundo y regresa a Univision en un revelador rol

Alicia Machado deja Telemundo y regresa a Televisa Univision, la empresa con la que ha hecho más proyectos a lo largo de su carrera artística. Eso ha quedado claro. La ganadora de la primera temporada de “La Casa de Los Famosos” terminó de grabar su telenovela “Juego de Mentiras”, con la primera cadena y días después ya estaba con la competencia.

No es algo raro hoy en día, en especial con los participantes en el reality de Telemundo. Lo mismo pasó con Gaby Spanic y Salvador Zerboni, aunque no tan rápidamente. Alicia Machado cambió de empresa con la velocidad del rayo.

La relación de Alicia Machado con Telemundo

La ex miss Universo venezolana ha hecho la mayor parte de su carrera artística en México y muchos de sus proyectos han sido con Televisa, la empresa mexicana que hoy es dueña de Univisión y con la que ha desarrollado proyectos y compartido programación desde hace varias décadas.

Como actriz, su primer proyecto con Televisa fue en 1999. Se trató de “Infierno en el paraíso”, que protagonizó con Juan Ferrara. También fue parte de series como “El Pantera”, donde trabajó con Kate del Castillo y el propio Salvador Zerboni, participó en algunos episodios de la exitosa serie “Los simuladores”.

Luego participó en “Porque el amor manda” y “Una familia con suerte”, antes de “Lo Imperdonable”, donde trabajó con Ana Brenda Contreras, Iván Sánchez y Grettel Valdez, además cantó “Este amor no morirá”, uno de los temas musicales de la telenovela.

Eso fue en 2015 y desde entonces ha estado viajando con proyectos en diferentes países hasta 2021 cuando Telemundo le ofreció una participación en “La Casa de Los Famosos”.

Obviamente todos sabemos lo que pasó después. Alicia Machado no solo dijo que sí, sino que terminó ganando los 200.000 dólares del premio y se compró su soñado departamento en Miami Beach, donde vive con su hija y su mamá.

Luego Telemundo le ofreció el papel antagónico en su próxima telenovela “Juego de Mentiras”, protagonizada por Altair Jarabo, María Elisa Camargo y Arap Bethke.

Alicia Machado regresa a casa

No sabemos si la experiencia no fue la mejor, o si es simplemente que estamos en una época en la que los artistas ya no tienen contrato y andan como gitanos de una empresa a otra, pero a los días de terminar las grabaciones de “Juego de Mentiras”, Alicia Machado ya estaba en la pantalla de Unimás, el canal de cable de Univision.

También puede ser quién le hizo la invitación. La artista es la invitada especial esta semana del programa “Siéntese Quién Pueda”, del productor Carlos Mesber (el mismo de “Suelta La Sopa”) y conducido por el actor Julián Gil. Es sabido que ambos han hecho buenas migas con Alicia Machado. Además, está la conexión venezolana. Mesber y Machado son de ese país y Gil pasó allí su adolescencia. En resumen, se le habría hecho difícil decir que no.

En el programa de opiniones del mundo del entretenimiento Alicia Machado tiene un rol muy revelador, pues se está presentando como ella misma y ya ha dado opiniones polémicas sobre el Miss Universo, entre otros temas.

Aun así, es fuerte verla con ambas empresas, en especial porque la guerra por el rating está más intensa que nunca.