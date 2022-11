Alicia Machado cambia radicalmente de look ¿Cómo luce la ganadora de LCDLF?

Alicia Machado cambió radicalmente su look y está espectacular. La ganadora de la primera temporada de “La Casa de Los Famosos” terminó las grabaciones de “Juegos de Mentiras” y se deshizo del cabello liso y rubio de su personaje. Ahora parece otra.

Esta no es la primera vez que la ex Miss Universo venezolana se transforma, pero también es verdad que nunca había lucido como está ahora y le queda tan bien, que sorprende que no lo hubiese hecho antes.

Los looks de Alicia Machado

Aunque pareciera que la artista y empresaria venezolana siempre ha tenido el cabello largo con tonos miel y rubios, lo cierto es que a lo largo de su vida ha sido valiente y ha cambiado el color y corte de su hermosa melena. La impresión viene de que al final regresa a lo conocido, pero ha llegado a estar hasta rubia platino y pelirroja.

En los últimos tiempos, Alicia Machado ha estado rubia. El pelo liso y dorado es parte de su personaje en “Juego de Mentiras” que es, según ella misma ha dicho, “la malvada más interesante” que ha interpretado.

El nuevo look de Alicia Machado es el mejor de su vida

A pocos días de su cumpleaños, la artista decidió volver a ser morena, pero a diferencia de otras oportunidades en las que ha oscurecido su cabello y se lo ha dejado largo, Alicia Machado decidió cortárselo aun más y hacerse capas.El resultado es un corte de pelo sexy, que la hace ver como una diosa de sensualidad.

“Siempre que viene mi cumpleaños 🎁 Algo sucede dentro de mi , empiezo a cambiar de piel para renacer a la vida una y otra vez!

Semana para agradecer, La Gratitud 🙏🏻 honesta y desde alma son las claves del éxito y la evolución!”

El maquillaje también está perfecto para resaltar su maravillosa piel, darle el tono rosa que complementa los tonos cálidos del cabello y hacer brillar aun más el rojo con toques naranjas del labial, que le hace ver la boca sensual, pero al mismo tiempo chic, creando una imagen sexy, pero elegante, una de las combinaciones más difíciles de lograr, en especial cuando se usa un top o un vestido de seda o satén y de tirantes.

Claro, el efecto también es logrado gracias a la experiencia de Alicia Machado delante de las cámaras. La artista no ha dejado de enfrentarse a un lente desde que se lanzó como candidata al Miss Venezuela en 1996.

El cumpleaños de Alicia Machado

La artista nació el 6 de diciembre de 1976, lo que quiere decir que en unos días estará más cerca de los 50, que de los 40, aunque con este cambio radical de look parece haber conseguido echar el calendario hacia atrás al menos dos décadas.

Alicia Machado celebrará su cumpleaños en Miami, donde tiene el departamento que compró con el premio de “La Casa de Los Famosos”, acompañada de su hija Dinorah, su madre y sus seres queridos.

Este año ha sido complicado para Machado, quien dijo recientemente que vivía momentos oscuros. Ojalá que el reflejo diferente que le está devolviendo el espejo la ayude a superar las dificultades que ha afrontado este año, que no han sido pocas. Esa morena trae fuerza.