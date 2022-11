Alicia Machado vive un momento oscuro ¿Qué le pasa?

Esta historia de anoche en @latingrammys me Ha impactado 🫢 he llorado desconsoladamente solo de recordar estas últimas semanas en las que me he sentido agotada, desilusionada y sin ganas de seguir haciendo nada ! Dios se presenta de maneras diversas y nos habla a través de sus hijos, esta señora que Dios la bendiga y no sabe lo oportuna que llega su historia a mi vida ! Gracias 🙏🏻 dios por tus señales divinas para quienes un día perdemos la esperanza para recuperarla con más fuerza! De hoy en adelante dedicaré mis logros a mi cubana favorita Mi amada e inolvidable abuela 👵 #Alicia siempre estarás conmigo te amo 🥰 abuela 🌹 QEPD #Repost from @el_pais Ángela Álvarez tiene 95 años y ha ganado el Grammy Latino a Mejor Nueva Artista. “Quiero dedicar este premio a Dios y a mi querida patria, Cuba. Nunca la podré olvidar. Y también a aquellos que no han realizado su sueño. Aunque la vida es difícil, siempre hay una salida”, ha dicho al recoger el galardón. Álvarez ha compartido el premio con la artista mexicana Silvana Estrada.