MIRA el departamento que compró Alicia Machado con el premio de LCDLF

La estrella Alicia Machado cumplió su promesa de comprar una propiedad para vivir en la ciudad de Miami con su hija Dinorah y su madre, si ganaba los 200.000 dólares que da como premio al primer lugar “La Casa de los Famosos”.

El departamento que compró la artista venezolana es de tres habitaciones y tiene una vista espectacular, que debe haber sido una de las cosas que la conquistó, pues se trata de un edificio que se nota que tiene muchos años y una vivienda que necesita ser actualizada.

Alicia Machado ganó La Casa de los Famosos

La ex Miss Universo, actriz, cantante y empresaria, entre otras cosas, se alzó con el primer lugar en la primera temporada del reality de la cadena Telemundo, que se transmitió por las estaciones afiliadas en Estados Unidos y por Telemundo Internacional, para el resto del mundo.

Machado consiguió dejar en el camino a estrellas como su compatriota Gaby Spanic y el actor mexicano Pablo Montero, con el que supuestamente había tenido un romance en el pasado, Manelyk González, Kelvin Rentería, Cristina Eustace y Verónica Montes, entre otros.

En el último episodio, en el que fue declarada como la ganadora, la artista recibió sus 200.000 dólares en efectivo.

Cuánto costó el departamento de Alicia Machado

Según la publicación Nxclusivas, la propiedad ubicada en Miami Beach, tiene tres dormitorios y un valor de medio millón de dólares. Sí 500.000 dólares. Es decir, un cuarto del premio que ganó Alicia Machado en “La Casa de los Famosos”.

El edificio donde compró la artista su departamento tiene pocos pisos y está ubicado en una zona muy residencial, con vista a la bahía de Biscayne, o bahía Vizcaína. Por lo que se puede ver en las fotos, la nueva dueña tendrá el trabajo de modernizar los pisos, la cocina y los baños, pues aunque se ven bien, tienen estilos totalmente pasados de moda. Está en la planta baja y tiene un look muy de playa.

¿Quiénes viven con Alicia Machado en su nueva casa?

Según contó ella misma, la ex Miss Universo comparte su nuevo hogar con su hija Dinorah, quien ya tiene 15 años y su mamá Marta Fajardo.

“Me siento bendecida, ella está muy feliz, pero es que mi mamá es una niña grande, es una mujer mágica, mi mamá es algo muy maravilloso, yo no sería quien soy de no ser por ella entonces está feliz, ya pronto va a regresar, no conoce todavía su casa y gracias a ella gané este programa si no me hubiera cuidado a Dinora”, dijo Alicia Machado cuando recién había comprado el apartamento.

Los nuevos proyectos de Alicia Machado

Desde que salió de “La Casa de los Famosos”, la artista no ha dejado de trabajar, con proyectos en el teatro, empresariales y hasta como anfitriona de la segunda temporada del reality de la cadena Telemundo.

Pero el proyecto más importante hasta la fecha es su participación en la telenovela “Juego de Mentiras”, protagonizada por Arap Bepkhe, Altair Jarabo y María Elisa Camargo.