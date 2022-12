Alicia Machado celebra su compleaños con fotos atrevidas

Alicia Machado celebró su cumpleaños con sus seres queridos y amigos cercanos. Eso fue el festejo en persona. En el caso de las redes, la ganadora de la primera temporada de La Casa de Los Famosos decidió celebrar lo hermosa que está a los 46 años y darle un regalo a sus fans.

La artista y empresaria publicó unas fotos tan atrevidas, que le faltó poco para que se las prohibieran en Instagram. Se nota que quien se las tomó entiende bien dónde está el límite que ponen las redes sociales entre lo sexy y lo indecente.

La ex Miss Universo venezolana nació el 6 de diciembre de 1976 en la ciudad de Maracay. Como buena representante del signo de Sagitario, Alicia Machado es una mujer alegre, que no guarda rencores y que le gustan las aventuras. También es muy leal y apasionada.

La celebración de su cumpleaños número 46 comenzó con un madrugonazo para asistir a “Hoy Día”, el programa de la cadena Telemundo en las mañanas, que vive una nueva etapa después del despido de muchas de sus figuras, comenzando por Chiquibaby y otros. Durante la entrevista, sorprendió a muchos con su respuesta a la pregunta de que si piensa en regresar a La Casa de Los Famosos.

Play

¿Alicia Machado volvería a La Casa de los Famosos? | Hoy Día | Telemundo Video oficial de Hoy Día. La actriz y presentadora venezolana Alicia Machado dice que haber estado en el reality show le abrió los ojos sobre muchas cosas de su carrera y reveló si repetiría la experiencia. "Es un reto de autocontrol y autosanación", dice la exreina de belleza. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/Mtq7sTKAUtb YouTube: youtube.com/c/HoyDia?sub_confirmation=1 Website:… 2022-12-05T20:30:03Z

El actor colombiano Daniel Arenas la festejó con un pastel y desde ese momento los regalos, felicitaciones y hasta dulces no dejaron de llegar, incluyendo un postre pavlova con fresas, que como ella misma lo dijo se ha convertido en “una tradición”, cuando pasa su día en Miami.

Estas fueron las palabras con las que Alicia marcó un año más en su vida: