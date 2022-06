Alicia Machado causa furor en diminuto bikini

Alicia Machado deslumbró a sus más de 1.9 millones de seguidores de Instagram tras publicar un provocativo video donde luce un pequeño bikini color turquesa, que deja en evidencia su estilizada figura y una feliz actitud ante la vida, todo sellado con una gran coquetería.

En la imagen se ve a la ex Miss Universo tomando sol y siguiendo el ritmo de la canción Vacaciones. “Nos vemos esta noche mi gente @premiostumusicaurbano Por @telemundo con todo”, escribió desde Puerto Rico al subir el video que rápidamente sobrepasó los 3 mil Me Gusta.

Pero eso no ha sido todo. La venezolana, de 46 años, sacó suspiros el pasado domingo con un vestido fucsia ajustado que destacaba su plano vientre y pequeña cintura. Por si fuera poco, y para compartirlo todo con su público, Machado subió un video antes de la gala luciendo solo corpiño y su famosa faja modeladora, haciendo ver los atributos de la prenda y cómo marcaba su figura.

Luego, durante su participación en los Premios Tu Música Urbana (Telemundo), se lució orgullosa con un ceñido vestido plateado con incrustaciones metálicas, que dejaba su espalda al descubierto y tenía una gran abertura en la pierna. Con el provocativo atuendo, la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos (Telemundo) obtuvo muy buenos comentarios y varios medios la destacaron como una de las mejor vestidas del evento.

“Todavía estoy en shock de tanta perfección Ali. A perrear hasta el suelo en ese after”, “Disfruta por nosotros el after party, a bailar hasta el cansancio bebéee”, “Fabulosa, la mejor de la noche”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Tal parece que el amor le ha sentado muy bien a Machado, quien reveló hace poco que lleva más de 4 meses saliendo con un hombre que no es del mundo del espectáculo. “Si quieren saber de mi vida personal, yo tengo ahorita más de cuatro meses saliendo con una persona, un señor, un tipo. Yo salgo con un señor que nadie sabe quién es, ni van a saber quien es, ni es problema de ustedes, lo siento”.

Según detalló la actriz, prefiere no involucrarse con hombres del entretenimiento. “No me gusta salir con mis colegas y gente del mundo artístico porque son carreras muy absorbentes y me gusta que mi hombre venga de un ambiente diferente, así tenemos algo que nos hace independientes”, señaló en entrevista con el diario La Opinión.

La venezolana nunca se ha casado, aunque según reveló en una entrevista con https://www.youtube.com/watch?v=CckLs7Mo3KI&ab_channel=EglantinaZingg que cuando era más joven tuvo varias oportunidades de contraer matrimonio, pero no quiso comprometerse.