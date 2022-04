Video: Alicia Machado luce su retaguardia en osada lencería

Alicia Machado se recuperó rápidamente del Covid-19 y reapareció más vivaz que nunca en un provocativo video donde aparece muy coqueta con su faja modeladora, luciendo una figura increíble. La venezolana, de 45 años, dejó atrás todas las complicaciones laborales que le implicó contagiarse de Covid y retomó sus compromisos con entusiasmo y alegría.

Bailando en tacones y luciendo diferentes atractivos atuendos que destacaban sus curvas, la ex Miss Universo deleitó a sus más de 1,9 millones de seguidores de Instagram. “¡Un día glorioso! De encuentro entre mujeres de visión y trabajo. ¡Prepárense! Porque todas merecemos la figura que soñamos by @solbeautyandcareoficial @solleon21 ¡Vamos con todo! #Fajas #lenceria #lengerie #fajasmoldeadoras #mexico🇲🇽 #colombia🇨🇴 #usa🇺🇸”, escribió sobre la faja modeladora con la que incluso posó en colaless.

“Alicia eres una gran mujer guerrera sobreviviente a cualquier cosa siempre carismática con una sonrisa que te empodera tan llena de luz eres única que siempre sigan las bendiciones para ti eres simplemente espectacular”, “Estás en tu mejor momento, todo está donde debe estar. Inteligencia, madurez, seguridad, confianza y cuerpazooo. ¡Ni cuando fuiste Miss! y digan lo que digan del peso y lo demás, esta silueta que tienes ahora con tu lenguaje corporal son la combi completa”, y “Tienes que hacer advertencias con post de este calibre porque caen desmayados”, fueron algunos de los halagadores comentarios que le dejaron sus miles de admiradores.

La triunfadora del reality show de Telemundo “La Casa de los Famosos” compensó de esta forma a su público por no haber podido estar presente como presentadora en los Latin AMAs. Tras contagiarse de Covid-19 Machado quedó varada en su habitación de hotel en Las Vegas, donde estuvo obligada a permanecer 5 días encerrada. Además tuvo que cancelar la presentación de su obra “Yo sí soy arrecha” que tenía vendida con lleno total en Miami.

ALICIA MACHADO REVELA QUE TIENE COVID-19

“El miércoles me hice una prueba Covid casera y me salió negativa. Llegué a Las Vegas el martes y apenas llegué, como es el protocolo de Telemundo, me hicieron la prueba, y doy positivo. Tengo mis dos vacunas. Es primera vez que me da positivo un resultado de Covid. Estuve con malestar y eso, pero pensé que solo era una gripa. Por seguridad de mis compañeros, del show y de todos debo esperar cinco días. Ninguna de las personas que están conmigo, mi hija ni mi madre, mi equipo de trabajo, nadie ha dado positivo”, informó desde su habitación con un hermoso vestido blanco que tenía reservado para el after party de Premios Latin AMAs.

La vida vuelve a sonreírle a la venezolana, quien demostró que se encuentra en perfectas condiciones y que venció al Covid-19 sin ver afectada su salud. “Siempre agradecida de seguir caminando, unas veces más rápido que otras, pero en el camino a mis sueños. Unos días de mucha reflexión y replantear lo que ya decidí no planificar.

¡Have a nice weekend!”, escribió tras sus días de cuarentena.