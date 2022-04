Alicia Machado sufre complicaciones a raíz del Covid-19

Todo iba de maravillas en la vida de Alicia Machado, luego de su triunfo en el reality de Telemundo “La Casa de los famosos”, la venezolana, de 45 años, se encontraba disfrutando de su popularidad y ajetreada agenda laboral, con presentaciones de su exitosa gira de la obra “Yo sí soy arrecha” y preparándose para participar como una de las presentadoras de los Premios Latin AMAs, organizado por Telemundo.

De un día para otro todo cambió y la ex Miss Universo se vio obligada a cancelar la presentación que tenía programada de su obra “Yo si soy arrecha” en Miami, y su tan esperada participación en los Premios Latin AMAs, para los cuales llevaba semanas preparándose y tenía listo un ajuar impresionante con varios vestidos, tal como informó a su público.

Fue en un enlace en vivo que Alicia Machado tuvo con sus más de 1,9 millones de seguidores de Instagram donde dio a conocer que tiene Covid, y que toda su agenda laboral se complicó a raíz del contagioso virus.

“Quiero hacer este breve live para dejarles saber a todos mis fans, a toda la gente que estuvo esperando por mí en los premios Latin AMAs que tanto les anuncié que iba a estar como conductora. Como ven estoy aquí en Las Vegas, pero como les había comentado la semana pasada yo me presenté en Puerto Rico y cuando regresé estaba un poco resfriada. Algo que no tuvo mucha importancia, pensé que era un resfriado fuerte. En Miami tuve que cancelar la función en el Paseo de las Artes, donde teníamos sold out, desafortunadamente tuve que cancelar”, señaló la ex reina de belleza desde la habitación de hotel que Telemundo tenía reservada para ella por su participación en los Premios Latin AMAs.

“El miércoles me hice una prueba Covid casera y me salió negativa. Llegué a Las Vegas el martes y apenas llegué, como es el protocolo de Telemundo, me hicieron la prueba, y doy positivo. Tengo mis dos vacunas. Es primera vez que me da positivo un resultado de Covid. Estuve con malestar y eso, pero pensé que solo era una gripa. Por seguridad de mis compañeros, del show y de todos debo esperar cinco días. Ninguna de las personas que están conmigo, mi hija ni mi madre, mi equipo de trabajo, nadie ha dado positivo”, agregó luciendo un espectacular traje blanco con un impresionante escote que tenía reservado para el after party de los Latin AMAs.

La actriz lamentó la cancelación de sus compromisos laborales. “Tengo que quedarme acá, hacer un protocolo, NBC y Telemundo son empresas muy serias, y me toca quedarme aquí cinco días en mi suite. Me quedé con mis vestidos, pero será para una próxima ocasión. Me siento bien físicamente, ahora estoy bien. El lunes espero poder incorporarme a mis proyectos y a todo lo que estoy haciendo”, concluyó claramente decepcionada, pero bien de salud.