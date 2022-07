Adamari López defiende a Toni Costa con sorprendente declaración

Adamari López sorprendió al público de “Un Nuevo Día” cuando rompió su decisión de no hablar de su ex Toni Costa y de su participación en “La Casa de los Famosos 2”. La artista puertorriqueña defendió al coreógrafo español ante las críticas por su comportamiento agresivo en el programa de telerrealidad de la cadena Telemundo.

La verdad es que para Ada habría sido difícil no contestar, pues le preguntaron cuál era su opinión sobre un incidente en el que su ex perdió su buen comportamiento. Sin embargo, respondió como toda una reina y apoyó al papá de su hija.

Toni Costa se mantiene en la Casa de los Famosos 2

Todo ocurrió cuando el bailarín montaba una coreografía con algunos participantes del reality. Los pasos que había armado desataron reacciones entre sus rivales para ganar los $200.000 dólares que recibirá el que triunfe en “La Casa de los Famosos 2”.

“Ahí donde abren las piernas no se deberían de poner sus manitas en medio, porque se ve muy fuerte para el contenido de esta hora y las señoras van a querer ver”, le comentó Salvador Zerboni.

Zerboni, quien ha tenido varios roces con Costa, posteriormente se encompinchó con Nacho Casano, para seguirse metiendo con el bailarín en ton de sorna, pero al español no le hizo nada de gracia.

“Aquellos dos cuando los vuelva a escuchar los voy a mandar a la mier**… No hay cosa que me dé más rabia que se meta gente que no sabe”, respondió Costa al comentar el episodio.

Adamari López se pone del lado de Toni Costa

Cuando le pidieron a la artista y madre de la hija de Costa su opinión, la actriz y conductora puertorriqueña fue tajante: “Pues cuando hay algo que no le gusta obviamente lo deja saber. Cuando se quieren meter con cosas de su incumbencia y que los demás no saben, pues claro que tiene que opinar y decir”.

Con estas palabras la chaparrita de Telemundo dejó claro que, más allá de lo que haya pasado entre ellos, sigue siendo una gran profesional, que se esfuerza por ser justa. Además, está el hecho de que su pequeña Alaïa está pendiente de lo que pasa con su papá en “La Casa de los Famosos 2”.

De hecho, Alaïa Costa-López apeló a su más de un millón de seguidores en las redes sociales para que votaran para que Toni Costa se quedara en el programa.

Adamari López y sus exes

Esta no fue la primera vez que Adamari es puesta en apuros cuando tiene que mantenerse ecuánime cuando le mencionan a un ex al aire. El trago más amargo fue manejar la situación cuando aun estaba cercano su divorcio de Luis Fonsi. Sin embargo, ella siempre ha sabido mantener las cosas en su sitio.

Con Toni Costa las cosas son diferentes, no solo porque nunca se casaron, sino porque pasaron casi 10 años juntos y tienen una hija en común, que es la luz de los ojos de ambos. Aun así, Adamari tiene sus límites. La arista rechazó llevar a Alaïa, de siete años, a México donde su papá tiene ya nueve semanas encerrado en “La Casa de los Famosos 2”, pues no le pagaron lo que pedía para hacer el esfuerzo.

El bailarín y coreógrafo es uno de los siete participantes que ha logrado evitar una eliminación. El ganador se conocerá el 8 de agosto.