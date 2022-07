¿Cómo votar por Toni Costa en La Casa de los Famosos 2?

Toni Costa es una de las celebridades que pocas veces a sido nominado en La Casa de los Famosos 2. Ya solo faltan dos semanas para la gran final y el bailarín podría ser uno de los finalistas. A menos que sea eliminado este lunes 25 de julio. Para que esto no suceda, la hija de Toni y Adamari López, Alaïa, le pidió a su millón de seguidores en Instagram que voten para que su papá se quede en la competencia de Telemundo. “Hola chicos y chicas. Esta semana mi papá está nominado. Voten por él para que se quede y vean ese juego tan increíble en La casa de los famosos. Entonces, no se olviden de votar por él para que se quede. Besitos, bye!”, indicó en un video de su cuenta de Instagram.

Laura, Daniella y Zerboni votaron por Toni

En esta nueva ronda de votación, Laura Bozzo, Daniella Navarro y Salvador Zerboni votaron por Toni. Los tres votaron para que el ex de Adamari López vaya a la sala de nominación. Tras recibir cuatro votos, Toni fue al tablero de nominados, junto a Daniella y Natalia Alcocer. Las chicas ya han estado nominadas antes y han sido salvadas por sus seguidores. Mientras que Toni no se sabe realmente si tiene ese poder de derrotar a su competencia con los votos de su público. Este lunes 25 de julio veremos si Toni tiene el poder de conseguir los votos necesario para continuar en la competencia.

Votos

Natalia le dio 2 votos a Daniela y 1 a Laura

Nacho le dio 2 votos a Daniela y 1 a Zerboni

Laura le dio 2 votos a Natalia y 1 a Toni

Toni le dio 2 votos a Zerboni y 1 a Laura

Daniella le dio 2 votos a Natalia y 1 a Toni

Ivonne le dio 2 votos a Daniela y 1 a Nacho

Zerboni le dio 2 votos a Toni y 1 a Natalia

Nominados de esta semana

Natalia obtuvo 5 votos

Daniela obtuvo 4 votos

Toni obtuvo 4 votos

Toni reveló en LCDLF2 que en su niñez fue víctima de bullying por su pasión al baile

Play

Toni en La curva de la vida | La Casa de los Famosos 2 | Telemundo Entretenimiento Video oficial de Telemundo Entretenimiento. Toni Costa abrió su corazón para contarle al público las altas y bajas de su vida antes de llegar a La Casa de los Famosos 2. Visita nuestra página web: telemundo.com/shows/la-casa-de-los-famosos?cid=yt-lcdlf-s2 Mira los episodios completos en nuestra app: telemundo.app.link/LaCasadelosFamosos SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDEntretenimientoYT La Casa de los Famosos Nueva Temporada La Casa… 2022-07-04T19:59:46Z

Toni reveló en la Curva de los Vida, de La Casa de los Famosos 2, que fue víctima de bullying en la escuela por su afinidad al baile. Pero todo eso cambió cuando sus compañeros lo vieron bailar con su pareja que era una niña hermosa. “Lo ocultaba por evitar esa burla, por evitar esa realidad. Hasta que una vez mi mamá me dijo ‘bueno, esto hay que frenarlo y tú vas a bailar en el festival de fin de curso de tu colegio’. Entonces me tuve que armar de valor. Ahí agarré a mi pareja de baile, Aída, y me puse a bailar. A raíz de ahí hubo un efecto que yo no esperaba y es que todos los amiguitos que en su día podían criticar, bueno, cambiaron la historia. Empezaron a decir ‘oye, qué bonita estaba tu pareja de baile’. Yo decía, ‘en la academia de mis papás hay como ella muchas más niñas y yo soy el único niño que bailo con todas’. Ahí entonces cambió la historia”, dijo entre risas.

¿Cómo votar por Toni Costa para que se quede en LCDLF 2

Dentro del periodo de votación, puedes votar cada jueves entre las horas de 8:30 PM y 9:00 PM ET hasta el siguiente lunes entre las horas de 8:30 PM y 9:00 PM ET.

Las votaciones para que el famosos continue en de “La Casa de los Famosos” están abiertas exclusivamente para residentes de los Estados Unidos. Los votos de otros países no serán contabilizados.

No se contará cualquier intento de exceder el número de votos asignados al día: Cincuenta veces desde un mismo ordenador o dispositivo inteligente.

La votación en línea está sujeta a cargos estándar de acceso a Internet. Si navega a la página de votación en línea o a través de un teléfono móvil, se pueden aplicar tarifas de datos.

Al votar, usted acuerda que no utilizará ningún servicio no oficial de terceros para emitir votos a su nombre. Telemundo se reserva el derecho a descalificar, bloquear o eliminar cualquier voto de cualquier persona que vote a través de un medio electrónico, mecánico o automatizado, o que manipule de cualquier otra forma el proceso de votación.

Telemundo no se hace responsable de los daños causados a los aparatos de los votantes que puedan surgir a partir del uso del servicio de votación.

Telemundo se reserva el derecho a modificar las reglas del concurso o la votación del reality show, las reglas de votación oficiales y los términos y condiciones de este proceso de votación en cualquier momento a su entera discreción.

La Casa de los Famosos 2 termina el 8 de agosto

La gran final de La Casa de los Famosos 2 es el próximo 8 de agosto por la cadena Telemundo. El ganador se llevará 200 mil dólares en efectivo.