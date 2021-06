Adamari López habla de su divorcio de Luis Fonsi: “Es mi error”

A escasas semanas de haber puesto fin a su consolidada relación amorosa con Toni Costa, Adamari López ofreció una reveladora entrevista a la periodista Rebeka Smyth para conversar sobre los momentos más difíciles en su vida personal.

Valiéndose de la honestidad que la caracteriza, López admitió que su divorcio de Luis Fonsi ha sido una de las etapas más difíciles que ha vivido: “Los dos momentos más difíciles creo que han sido el divorcio y esa frustración de querer ser mamá y que no llegara”.

La estrella puertorriqueña mencionó que fue un gran error no haberse dado el valor necesario para afrontar su separación de Fonsi: “En el momento en que yo estaba enferma, contaba con ese apoyo, no sólo de mi familia, sino también de ese hombre que uno amaba. Uno a veces equivocadamente pone el valor en una cosa o en una persona. No es el error de nadie más, es mi error. El lugar no te lo tiene que dar nadie, el lugar te lo tienes que dar tú misma y en ese momento, no me di ese valor”.

A lo largo del tiempo que estuvieron juntos, Adamari López y Luis Fonsi se posicionaron como una de las parejas más queridas en la industria del entretenimiento.

De acuerdo con información reseñada por El Comercio, López y Fonsi unieron sus vidas en matrimonio en el mes de junio del año 2006 en una romántica celebración que se llevó a cabo en Puerto Rico con la presencia de cuatrocientos invitados.

En el mes de noviembre del año 2009, la pareja emitió un comunicado de prensa para confirmar que habían decidido poner fin a su matrimonio tras varios años juntos.

López alegó que se sintió estancada emocionalmente por su divorcio con Fonsi





En el mes de abril, Adamari López ofreció una entrevista exclusiva a la presentadora de televisión Viviana Gibelli en donde admitió que se sintió estancada emocionalmente tras su divorcio con Luis Fonsi.

“Yo pienso que la etapa del divorcio fue una etapa difícil de superar, difícil de entender y difícil de procesar. Fue quizás en el momento en el que más estática emocionalmente me quedé. Aún cuando tuve cáncer, creo que estaban pasando tantas cosas que había mucho más movimiento, pero eso fue algo que me paralizó de alguna manera. Gracias a Dios pasó hace mucho tiempo y lo pude superar, pero creo que fue la etapa en la que más estancada estuve”, admitió López.

Adamari López señaló que Luis Fonsi le fue infiel durante el tiempo que estuvieron casados

En el año 2013, Adamari López sorprendió a sus fanáticos con el lanzamiento de su libro autobiográfico “Viviendo”, una publicación que abordaba los momentos más trascendentales de su vida.

De acuerdo con información reseñada por la revista People en Español, López señaló en un fragmento del libro que había sido víctima de infidelidad por parte de Luis Fonsi durante el tiempo que estuvieron juntos.

En un comunicado de prensa que emitió tras haberse publicado el libro de Adamari López, Luis Fonsi confesó que era totalmente falso que le fue infiel o que en algún momento le dijo que no la deseaba como mujer: “Si hoy tomo la palabra por única vez, es sólo para refutar las mentiras, los datos tergiversados y los comentarios sensacionalistas respecto a este tema”.

“Estoy bien tranquila. Yo creo que el libro está escrito con la intención de dejar salir lo que había en mi corazón”, afirmó López en ese momento en respuesta al comunicado de prensa de Fonsi.