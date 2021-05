Kim Kardashian luce su figura en Instagram a los 40 años: [FOTO]

A sus 40 años, Kim Kardashian provocó una catarata de comentarios con una impactante publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde lució su escultural figura con una sensual bikini mientras hacía ejercicio.

Kim, La mayor de las hermanas del clan Kardashian-Jenner, posó para la cámara con un pequeño bikini negro unido por los costados, dejando al aire su abdomen, y una larga peluca rubio plateada.

Al momento de escribir esta nota, el popular posteo de Kim Kardashian cosechaba más de 4.5 millones de “Me Gusta” y contaba con miles de comentarios.

Entre las reacciones más destacadas aparece el comentario de Khloé Kardashian, hermana de Kim.

“Ok, ahora solo estás jugando con mis emociones”, escribió Khloé, de 36 años, en la sugerente publicación de su hermana mayor.

Kim Kardashian suele compartir fotos a su Instagram en las que exhibe su cuerpo tonificado. Sin ir más lejos, tres días atrás subió dos imágenes que la muestran con una diminuta bikini dorada bajo el mensaje: “No viajar”.

Este jueves Kim Kardashian negó haber estado involucrada en la compra de una estatua romana que, según funcionarios de Italia, ha sido sacada “de contrabando” para llevarla a Estados Unidos.

Si bien PEOPLE informa que la dueña de KKW Beauty no respondió ante la solicitud de comentarios sobre esta confusa acusación, un vocero de Kim Kardashian dialogó con NBC News y desmintió que la magnate esté relacionada con ese hecho.

