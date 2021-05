Mujer de Missouri halla bomba de guerra en su jardín: [Fotos]

Mientras realizaba distintos arreglos en el jardín de su casa, Pamela Coffey se topó con un pequeño objeto de metal que a simple vista parecía ser inofensivo, pero que en realidad se trataba de una bomba japonesa de la Segunda Guerra Mundial que nunca había sido detonada.

En diálogo con la CNN, Pamela Coffey relató que el increíble hallazgo ocurrió el pasado sábado, cuando estaba a punto de tomar un descanso para almorzar después de trabajar en el jardín de su vivienda. Pamela contó que vio un pequeño objeto de metal que sobresalía del suelo debajo de sus pies, según su testimonio a la citada cadena.

El objeto, que después de constatar en Internet que se trataba de un mortero de la Segunda Guerra Mundial, estaba cubierto de tierra y mugre, de acuerdo a las imágenes que la misma Coffey compartió en su página de Facebook.

“Lo puse en mi mostrador y me alejé de él durante una hora. Entonces decidí lavarlo y vi algo escrito en él”, explicó Pamela a la CNN.

Su esposo, Sam, sacó un cuchillo y comenzó a raspar la tierra para ver mejor los símbolos grabados en el costado, señaló la mujer.

A Missouri woman was out gardening in her yard last week when she discovered something unexpected in her grapevines — a World War II era Japanese bomb. https://t.co/5tu2VUUzfM

— NBC News (@NBCNews) May 6, 2021