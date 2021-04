Famosa reveló detalles del divorcio de Kim Kardashian: ¿Qué dijo Chrissy Teigen?

Chrissy Teigen está revelando datos sobre el divorcio de Kim Kardashian y Kanye West, y compartió que la estrella de las Kardashian “lo dio todo” para intentar que las cosas salieran bien.

Hablando en Watch What Happens Live con Andy Cohen, Teigen dijo: “Definitivamente he estado en contacto con Kim más de lo que [mi esposo] ha estado en contacto con Kanye. Cualquiera conoce a Kanye, es que se sale de la red. Es difícil ponerse en contacto con Kanye, pero a Kim está bien. Sé que Kim lo dio todo por todo”.

Ella continuó: “Honestamente, es una pena que no haya funcionado porque vi que eran una relación para siempre”, compartió Teigen. “Realmente lo pensaba, pero sé que ella hizo todo lo posible”.

Esto es lo que necesita saber:

Kanye West está “súper molesto”

El 19 de abril, Vanity Fair informó que Kanye West “no está muy satisfecho con la forma en que la narrativa de su divorcio de Kim Kardashian se está desarrollando en los medios y le gustaría que todos supieran que en realidad fue él quien quiso salir primero”.

Como informa el artículo, cuando la pareja anunció por primera vez su separación, las fuentes afirmaron que fue Kim quien puso fin al matrimonio.

Sin embargo, cuando una fuente habló con Page Six a principios de esta semana, dijeron que West está “molesto” por la situación y que la familia Kardashian es una “enorme máquina”.

La fuente agregó: “En realidad, fue él quien dijo durante un año que no tenían nada en común excepto los niños y que él quería salir (de la relación)… Ella hizo todo lo posible para tratar de salvar el matrimonio”.

La fuente insistió en que West dejó que Kardashian presentara primero el divorcio “para darle dignidad”.

Han dejado de hablar entre ellos

Si bien los rumores iniciales sugirieron que los dos habían terminado las cosas en buenos términos, una fuente le dijo a Page Six en marzo que ya no están hablando.

De hecho, la fuente dijo que los dos habían dejado de hablar incluso antes de solicitar el divorcio. “Incluso antes de que Kim solicitara el divorcio, Kanye cambió sus números y dijo: ‘Puedes contactarme a través de mi seguridad’. A pesar de esto, ella confía en él con los niños. Él los ama y está viendo muchos por ellos. Ella sale de la casa y él llega y se junta con los niños. Tienen un ejército de niñeras, por lo que la transición es fácil”.

Los informes, sin embargo, continúan siendo contradictorios, como alguien le dijo a E! Noticias, según Vanity Fair, de que Kim estaba “lista para presentar la solicitud (de divorcio) durante meses…”.

Agregaron: “Kim estaba cansada de esperar. Trató de darle una oportunidad. Quería hacer esto el año pasado. Le dio mucho tiempo, pero es el momento de seguir adelante. No hubo aventuras. Nadie hizo nada malo. Se separaron”.

En cuanto a su hogar en Hidden Hills, Kim sigue viviendo allí con los cuatro hijos de la pareja. Una fuente le dijo a Page Six: “Kim es dueña de todo el terreno alrededor de la casa, pero Kanye había comprado la casa él mismo, luego dividieron el costo de las renovaciones. Kim luchó por quedarse con el lugar porque es el hogar de sus hijos, y ganó”.

Esta es la versión original de Heavy