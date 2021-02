Kim Kardashian le pide el divorcio a Kanye West: ¿Quién se quedará con los niños?

Kim Kardashian está tomando acciones legales. La estrella de Keeping Up With the Kardashians, de 40 años, solicitó el divorcio de su esposo Kanye West, el viernes 19 de febrero, según documentos judiciales obtenidos por Heavy.

“Fuentes familiarizadas con la presentación (de la solicitud de divorcio) pero no autorizadas para hablar públicamente confirmaron que Kardashian solicitó el divorcio en el Tribunal Superior de Los Ángeles”, informó Associated Press.

TMZ informó que Kardashian “solicita la custodia legal y física conjunta de los cuatro hijos de la pareja”. Las fuentes le dijeron al medio de comunicación que West acordó compartir los derechos parentales con un acuerdo de custodia compartida y que la pareja firmó un acuerdo prenupcial antes de casarse. Los dos, “ya están muy avanzados en llegar a un acuerdo de liquidación de propiedad”, según TMZ.

La pareja se hizo oficial en abril de 2012, y los dos se casaron en una lujosa ceremonia de boda en mayo de 2014. Los Kardashian-Wests comparten cuatro hijos, North West, 7, Saint West, 5, Chicago West, 2 y Psalm West, 20 meses.

La solicitud de divorcio sigue a los informes de que “el divorcio es inminente” para Kardashian y West, dijo una fuente a Page Six a principios de enero. Kim Kardashian ha contratado a la famosa abogada de divorcios Laura Wasser.

“Ha llegado al punto en el que no han pasado tiempo juntos como pareja casada en meses”, le dijo una fuente a E! Noticias de enero. “Se han visto por el bien de los niños, pero han estado viviendo separados. Kim sabe que el matrimonio terminó. Eso es conocido desde hace un tiempo”.

Kim Kardashian y Kanye West provocaron rumores de divorcio durante el último año

Los rumores de divorcio de Kimye circularon a lo largo del 2020 y 2021. Los dos han estado en terapia matrimonial, según TMZ. Las fuentes le dijeron al medio de comunicación que el matrimonio de Kim Kardashian y West ha estado en problemas, “durante la última mitad de 2020”.

Kim Kardashian estaba esperando el momento adecuado para solicitar el divorcio, dados los episodios de trastorno bipolar de mediados de 2020 de West, según dijo la fuente a TMZ.

El dúo de celebridades hizo un viaje familiar a la casa de West en Wyoming en agosto, según TMZ. Las fuentes dijeron al medio de comunicación que la pareja se tomó unas vacaciones familiares privadas para tratar de hacer que su familia funcionara.

Es posible que el viaje no haya tenido éxito, como dijo una fuente a People en diciembre porque Kardashian y West, “viven vidas separadas”. La fuente continuó diciendo: “Kim tiene trabajos y proyectos que son importantes para ella y Kanye tiene los suyos. Sus vidas no se superponen mucho”.

Otra fuente se hizo eco de ese sentimiento y le dijo a Us Weekly en diciembre que los dos “tuvieron una gran pelea” en diciembre de 2020. “Kanye explotó con Kim y ella estaba realmente molesta”, dijo la fuente en ese momento. “Las cosas entre ellos no parecen haber sanado desde eso”.

Kardashian y West han lidiado con problemas matrimoniales de manera diferente

Desde que se conoció inicialmente la noticia de que los padres han estado luchando en su matrimonio, ambas estrellas han tenido problemas con la noticia. “Kanye no está bien”, dijo una fuente a People en febrero. “Está ansioso y muy triste. Sabe que el matrimonio ha terminado y que no se puede hacer nada en este momento. También sabe lo que está perdiendo con Kim”.

Otra fuente le dijo a Us Weekly que West estaba “menos que emocionado” por Keeping Up With the Kardashians retratando sus problemas de relación para su última temporada. Una fuente cercana a West le dijo a Page Six en enero que West ya no quiere vivir el estilo de vida Kardashian. West, “ha terminado por completo con toda la familia… No quiere tener nada que ver con ellos”, y agregó que finalmente consideró que su reality show es “insoportable”.

