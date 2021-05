Senador de Ohio participa de conferencia en Zoom mientras conduce: [VIDEO]

El senador de Delaware, Ohio, Andrew Brenner está en boca de todos y no precisamente por su buen desempeño como funcionario público.

¿Qué hizo el senador? Según muestran las imágenes del video viral que circula en las redes sociales, Brenner, de 50 años, participó de una videoconferencia de senadores mientras conducía su vehículo, lo cual quiso disimular poniendo un fondo de pantalla en su ventana de Zoom.

A pesar de que la grabación compromete seriamente el futuro político del republicano Brenner, el senador dialogó con The Columbus Dispatch y justificó su cuestionada actitud.

Ohio state senator sees nothing wrong with driving while video conferencing https://t.co/UZ6Jwii38V

— Columbus Dispatch (@DispatchAlerts) May 3, 2021