Niños esposados en un auto en Pensilvania: ¿Quiénes son los detenidos?

La policía de Pensilvania detuvo a una pareja que fue juzgada por múltiples delitos graves. Al momento de la detención, dos niños fueron hallados esposados en el asiento trasero del vehículo de los sospechosos. El hecho ocurrió en el condado de Allegheny.

La cadena CBS News precisó que el hecho ocurrió el pasado miércoles 5 de mayo. La policía de White Oak recibió un llamado de emergencia por parte del director de la escuela Francis McClure, situada a unas 10 millas al sureste del centro de Pittsburgh.

Police in Pennsylvania say they arrested and charged two people with multiple felonies after finding children handcuffed in the back seat of their car in Allegheny County. https://t.co/i9U1yqq0B2

El llamado indicaba que un alumno de 11 años se negaba a subir al auto de su padre. El alumno permanecía en la acera de la escuela, llorando, recibiendo amenazas de su padre para que subiera al automóvil.

“Cuando los oficiales llegaron a la escuela, notaron que el padre estaba acompañado por una pasajera adulta. Y había dos niños esposados en el asiento trasero”, expresó mediante un comunicado el condado de Allegheny, cuyos agentes de policía cooperaron con la investigación.

On May 5, 2021 at 1:32 PM, officers of the White Oak Police Department responded to a disturbance call at the Francis McClure Elementary School on Longvue Drive. Officers learned that an 11-year-old male was refusing to enter his father’s vehicle upon dismissal from school. pic.twitter.com/v9XjlpaoO1

En el comunicado, las autoridades indican que los niños esposados en el asiento trasero de la pareja tienen 7 y 10 años. Para seguridad de los menores, sus nombres fueron resguardados y conservan el anonimato.

El comunicado emitido por las autoridades del condado de Allegheny indica los nombres y las edades de los adultos detenidos tras el episodio de la escuela.

The 7-year-old was a maternal sibling of the 10-year-old child and was not biologically related to Hayes.

Hayes and Bell were arrested and charged with multiple felony offenses to include aggravated assault, false imprisonment, and endangering the welfare of children. pic.twitter.com/208srPNnDe

— Allegheny County PD (@AlleghenyCoPD) May 6, 2021