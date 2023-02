EXATLON EEUU: El regalo muy especial que Yoridan Martínez le hizo a un fan 

Yoridan Martínez, el cubano de Fontana, California, logró coronarse como el campeón de la séptima temporada de Exatlón Estados Unidos: All-Stars [Todos Estrellas] El empresario llegó como remplazo de Junior Díaz, quien se tuvo que retirar de la competencia por una lesión en unos de los dedos de sus pies. Desde su llegada a ‘las arenas más feroces del planeta’, Martínez logró convertirse en uno de los atletas más queridos del público. Tanto así que Yoridan le dio un regalo muy especial a uno de sus fanáticos.

Yoridan se quita la camisa por sus fans

Está muy claro que los fanáticos de Martínez significan mucho para él, tanto así que Yoridan le mando una de sus camisas que uso en el programa de Exatlón a una de las páginas de apoyo del equipo de los Contendientes [Azul] de Instagram, TeamCondentientesUSA

“Ya tengo en mis manos la camisa de mi campeón @yoridood que gran detallazo muy contento por él detalle hermano! 💙🔥🫶🏻 se te quiere mucho.”

Martínez no solo le mando su camisa de campeón de Exatlón pero también una tarjeta firmada por el con el siguiente mensaje “Muchas gracias de todo corazón por el apoyo. Dios los bendiga”

Con emoción, Yoridan le agradece a la página por todo el amor y cariño. “Wow!!! Que felicidad me da que ya la tienes hermano Mío💙 te mando un abrazo grande y muchas bendiciones”

Yoridan habla de su relación con ‘La Pantera’

Una de las cosas más lindas que sale de Exatlón son las amistades que fueron creciendo en el programa y una de esas lindas amistades es la de Yoridan y la queridísima Denisse ‘La Pantera’ Novoa. En un video publicado en YouTube. Yoridan se censura y habla de su amistad con la actriz.

“La amistad con Denisse literalmente fue igual, ósea, de hecho, cuando salimos [del programa] yo no sabía cómo se veía desde de dentro”

Martínez habla del rumor que los atletas tenían más que una amistad entre ambos, algo que el niega

“Y vi que, pues, hacían noticias y post [publicaciones] y decían que, si está enamorado de esta persona, enamorado de la otra persona. Y que pasa, yo digo, que yo hago las cosas de corazón entiendes. Que yo tenga una relación de amistad con una chica no significa absolutamente nada,” cuenta Martínez

“Yo la quiero muchísimo, la voy a apoyar en todo porque somos un equipo. Y pues la conexión fue muy linda. Yo a Denisse la quiero muchísimo, creo que es una persona increíble y pues fue eso simplemente una amistad. No sé por qué la gente dice las cosas, que lo entiendo no. A veces, pues, el chisme le gusta a todo el mundo, pero yo todo lo hacía de corazón. Sin ninguna intención en sí y ósea, yo soy hijo de dios y siempre hubo respeto. Hubo respeto con absolutamente todas las personas, tanto hombres como mujeres. Que como yo te digo, si yo hago las cosas de corazón no significa que haya ninguna intención de otra manera. Pero ósea, yo la quiero muchísimo. La conexión fue superlinda. Hicimos un montón de cosas juntos,” añadió el empresario.

Que bonito detalle de parte de Yoridan en regalarle un pedacito de Exatlón a uno de sus seguidores.