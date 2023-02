¿Tuvo Nona González una relación con otro atleta de Exatlón? 

Exatlón Estados Unidos es una competencia atlética que une a atletas de todas partes de los Estados Unidos para competir en sus arenas feroces y aunque todos tienen algo en común llevarse el gran premio de 200 mil dólares, hay otros que salieron ganando, pero en el amor y ese fue el caso de Alondra ‘Nona’ González y Kelvin Rentería quienes se enamoran en la séptima temporada de Exatlón Estados Unidos All-Stars [Todos Estrellas].

Un romance en las arenas

Tras ser eliminados en la misma noche, Nona y Kelvin anunciaron su romance, el cual creció en las arenas del show deportivo. “Tengo el amor de una gran persona y para mí ya eso vence a todas las barreras” cuenta Rentería tras ser eliminado de la competencia. Al igual que su querido, González está agradecida de haberlo conocido en Exatlón. “Gracias. Gracias Dios, gracias Exatlón, gracias vida. Creo que no fie revancha, fue una segunda oportunidad,” comentó la joven deportista.

Y su romance con el deportista está más fuerte que nunca. Después de su jornada en el show, ambos se fueron a pasar tiempo juntos viajando y visitando diferentes partes del mundo.

¿Nona fue novia de Nate Burkhalter?

En el 2020, Nate y Nona fueron participantes de la cuarta temporada de Exatlón Estados Unidos, compitiendo los dos en el equipo de los Famosos [Rojos]. El dúo llegó hasta la final de su temporada, pero también hubo rumores que los dos tenían más que una amistad en las arenas de Exatlón. ¿Será cierto el rumor?

¿Quién es Nate Burkhalter?

Nate Burkhalter quien radica en la ciudad de Houston, Texas, compitió en las arenas de Exatlón en la cuarta temporada, la cual llego a ganar. También ha sido el primer atleta en la historia del programa en ganarse dos carros. Durante su tiempo en la competencia, se rumoraba que había romance entre el atleta y su compañera de equipo Alondra ‘Nona’ González, esto es de acuerdo a un video publicado en Youtube. Algo que ambos nunca confirmaron.

Nona si encontró el amor en Exatlón

Aunque los rumores entre Nate solo fueron esos, rumores, lo que si queda claro es el amor que ella le tiene a su querido amado Kelvin. Nona comparte varias fotos con su novio en su Instagram personal. Con comentarios como “o cierto es que contigo la vida es más bonita 🤞🏽♥️” y “Llega alguien que te llama paz …después de haber visto tu guerra 🤍” Nona declara su amor por él.

Le dan rienda a su amor y los seguidores aprueban

Los seguidores del show y de ambos atletas aprueban del amor entre los dos deportistas.

“Que bueno verlos asi. Recuerden!! Nada que no se arregle diálogando. Por los demás, los comentarios negativos y llenos de venenos, cómo decia mi viejita: a palabras necias, oidos sordos. Qué sean felices🔥❤️” comenta un seguidor en una de las fotos que publico Nona en su Instagram. Mientras otra comenta lo siguente “Como me alegra verlos juntos. Yo apuesto a que esta relacion perdurará y que Diosito sea el motor de ustedes. Apuesto a que esta boda se dará y me encantaria ser su Madrina. Los Amo. Teresita desde PR”

¿Crees que hubo romance entre el campeón Nate Burkhalter y Alondra González? Déjanos saber en los comentarios.